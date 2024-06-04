Остановится ли сборка Evolute, если «Моторинвест» лишат господдержки? Автоэксперт Мосеев: Evolute может закрыться при ужесточении локализации

Если Минпромторг введет требования по локализации электромобилей для доступа к госсубсидиям, сборка электрокаров Evolute может оказаться под угрозой закрытия, заявили опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. По их словам, добиться высокой локализации можно только при масштабных долгосрочных инвестициях, однако из-за текущей в ситуации на рынке она «технически невыгодна».

Угроза «штучных продаж»

Минпромторг планирует скорректировать механизм доступа производителей электромобилей в России к программам стимулирования спроса на них. Попадание в них планируется поставить в зависимость от уровня локализации машин.

В таких условиях компании «Моторинвест», собирающей автомобили Evolute из китайских машинокоплектов на заводе в Липецкой области, может грозить остановка производства, полагает основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«Если программу ужесточат, то пока «Моторинвест» в нее не вписывается. Единственное, что там сейчас идет тестирование батареи отечественного производства, что существенно упрощает историю. Evolute и так немного продает, и если цены будут еще выше, то там вообще будут штучные продажи».

По словам эксперта, продолжение производства Evolute при минимальных продажах имеет смысл только в том случае, если это долгосрочный проект , и Evolute верит, что наладит полноценное производство.

«Тогда остается ждать и терпеть. Речь идет точно не про один год. Если Evolute лишится господдержки, кажется, что проще закрыть этот проект, но тут же вопрос, готов ли будет «Моторинвест» списать инвестиции, или инвестировать дальше», — поделился соображениями Мосеев.

«Сложная в реализации» задача

По словам основателя проекта «Автомаркетолог», аккумуляторы российского производства могут использоваться и другими компаниями, как и электродвигатели, но локализация всех остальных автомобилей при штучном производстве бессмысленна.

«Все будет зависеть от того, насколько будут ужесточены правила Минпромторгом. Если это будет требование локализовать значительную часть автомобиля, тогда завод проще закрыть, машины импортировать», — заключил Мосеев.

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, локализовать выпуск автомобилей Evolute с его широким модельным рядом «Моторинвесту» будет сложнее, чем «Москвичу», у которого электрический и бензиновый кроссоверы максимально унифицированы по кузовным деталям.

«Это обычный бизнес-кейс, который надо считать — что выигрывает компания, собирающая машины крупноузловым методом, а что проигрывает. У «Моторинвеста» та же ситуация, что и у «Москвича, но с тем отличием, что «Москвич» начал сваривать и окрашивать кузова, что дает больше добавленной стоимости», — пояснил Кадаков «Газете.Ru».

По его мнению, теоретически у «Моторинвеста» есть потенциал и производственные мощности, но очевидно, что это невозможно сделать на «коротком плече». Например, для запуска сварки и окраски кузовов «Москвичу» потребовалось более года, хотя компоненты для него все равно остаются импортными.

«Локализация производства сопряжена с инвестициями. Чтобы что-то локализовать, нужно вложиться. И все это нужно делить на объем производства. Потенциально локализовать можно, но как они будут действовать, мы не знаем. Кроме того, мы доподлинно не знаем договоренностей «Моторинвеста» с государством», — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что локализацию Evolute в России можно рассматривать исключительно с точки зрения перспективы и надежды на то, что будет рост продаж, в том числе по государственным закупкам, для которых предписаны только российские электромобили, но с тем же успехом госструктуры могут закупить и бензиновые машины.

«Это многовекторная задача и она очень сложна в реализации», — подытожил главред «За рулем».

«Нерабочая история»

Локализация автомобиля в стране становится выгодна при объемах производства в 30 тыс. машин в год одной модели, что при выпуске электромобилей в России пока недостижимо, отметил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Все зависит от системы отсчета, как ее построить. Если говорить о том, что все детали должны быть собраны в России, тогда все сборочные предприятия остановятся, потому что при таких объемах, которые есть в России, локализация просто технически невыгодна», — сказал эксперт.

Он добавил, что, если в Минпромторге осознают, что нужна не погоня за цифрами, а последовательность развития, то, наверное, сделают такую систему, которая будет учитывать поэтапную локализацию, научно-исследовательские и конструкторские работы, чтобы все эти «молодые» проекты могли развиваться нормально.

«Рынок электромобилей в России растет, но от очень низкой базы. Говорить о том, что он очень перспективный, я бы не стал», — заключил Моржаретто.

У электромобилей на российском рынке нет будущего на горизонте 5-10 лет, особенно в случае их дальнейшего подорожания, считает IT-предприниматель, эксперт по авторынку Александр Усольцев.

«На сегодняшний день доля электромобилей в России настолько мала, что кажется, это нерабочая история. Электромобили российской сборки неконкурентны по цене, она абсолютно не соответствует ожиданиям», — объяснил Усольцев.

«Газета.Ru» направила в Минпромторг и «Моторинвест» вопросы о перспективах дальнейшей сборки Evolute и возможной ее остановке в случае введения требований по локализации. На момент публикации ответы в редакцию не поступили.