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«Русская богиня»: 90 лет со дня рождения Татьяны Самойловой

Актрисе Татьяне Самойловой 4 мая исполнилось бы 90 лет

Звезде фильмов «Летят журавли» и «Анна Каренина» 4 мая исполнилось бы 90 лет. Будущая народная артистка родилась в 1934 году в Ленинграде. Ее отец — знаменитый актер Евгений Самойлов.

После школы Самойлова поступила в Щукинское училище, а уже на втором курсе состоялся ее кинодебют — в экранизации рассказа Джека Лондона «Мексиканец». На съемках она познакомилась с Василием Лановым, который позже стал ее мужем.

Роль в «Летят журавли» позволила Самойловой поехать на кинофестиваль в Канны, где картина завоевала главный приз. Здесь актрису из СССР называли «русской богиней» и прочили ей блестящую карьеру. Сама она тоже думала, что, когда вернется на родину, ее завалят предложениями сниматься. Но после громкого успеха играть других героинь ей долго не предлагали. «Я очень мало снялась. Я всего двадцать лет работала. Мои героини очень молодые и очень хорошие, так что любите их, отдавайте мне сердце», — говорила она в интервью.

Триумфальное возвращение на экран случилось в 1967 году: Самойлова сыграла главную роль в фильме «Анна Каренина» режиссера Александра Зархи. Позже она говорила, что, не сыграв Каренину, она бы не почувствовала себя актрисой.

Самойлова умерла в день своего 80-летия, ровно десять лет назад — 4 мая 2014 года.

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