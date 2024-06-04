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Шойгу, Матвиенко, Лепс: кто пришел на прощание с Артуром Чилингаровым

В Москве прошла церемония прощания с депутатом и исследователем Артуром Чилингаровым

В Преображенской церкви храма Христа Спасителя прошла церемония прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым, скончавшимся на 85-м году жизни 1 июня после продолжительной болезни.

На церемонию пришли жена ученого Татьяна, его дочь Ксения, сенаторы Валентина Матвиенко и Александр Карелин, депутаты Госдумы Вячеслав Володин, Леонид Слуцкий, Александр Жуков, Роза Чемерис, Михаил Киселев, Николай Харитонов, Иван Мельников, Геннадий Зюганов, Ирина Яровая, Андрей Исаев, а также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков, губернатор Московской области Андрей Воробьев, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, российский хоккеист Александр Овечкин, певец Григорий Лепс.

Российский президент Владимир Путину, третий президент Армении Серж Саргсян, премьер-министр Михаил Мишустин, семья Иосифа Кобзона прислали траурные венки.

В церемонии приняли участие военнослужащие роты почетного караула. Гроб ученого накрыли российским флагом.

Океанолог Артур Чилингаров почти всю свою жизнь занимался научно-исследовательской деятельностью. Он руководил операцией по спасению судна «Михаил Сомов», возглавлял поход атомного ледокола «Сибирь» к Северному полюсу, погружался на дно Северного Ледовитого океана. Чилингаров впервые в мире добрался до Южного полюса на легком одномоторном самолете.

Артура Чилингарова с воинскими почестями похоронили на Новодевичьем кладбище.

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