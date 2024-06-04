Игрок «Зенита» объяснил, почему завершившийся сезон был сложнее, чем предыдущие

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин объяснил, почему сезон-2023/24 дался команде сложнее, чем предыдущие сезоны. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Смогли развернуть ситуацию в нашу сторону и победить в чемпионате и в кубке. Последние два года в Кубке так далеко не заходили. В этом сезоне было сложно, было больше матчей, больше нагрузок. Поэтому, наверное, этот сезон дался сложнее, чем предыдущие», — заявил Ерохин.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном, 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Чемпионат страны выиграл бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью или проиграл.

По итогам сезона «Зенит» оформил требл — помимо РПЛ команда выиграла также Суперкубок и Кубок России.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

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