«Нужно учитывать, было ли завещание». Может ли внебрачный сын стать наследником Жириновского?

Олега Эйдельштейна официально признали сыном основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Он уже несколько раз пытался отстоять свои права, но суды отказывали ему в установлении отцовства. Жириновский публично признал Эйдельштейна своим внебрачным сыном, но официально свое отцовство не задокументировал. Ранее СМИ писали, что Эйдельштейн намерен побороться за наследство политика. Однако адвокат Жорин считает, что если сын в завещании не указан, то ему, в соответствии с законом, «ничего не положено». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

3 июня Никулинский районный суд Москвы признал Олега Эйдельштейна сыном основателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Жириновский скончался в 2022 году. Через год Эйдельштейн направил иск в Никулинский районный суд для установления отцовства, чтобы реализовать свои наследственные права, говорится в картотеке. Судья отказал в рассмотрении иска, сославшись на вступившее в силу решение Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики по данному вопросу, вынесенное ранее не в пользу сына Эйдельштейна. Затем некое заинтересованное лицо в феврале 2024 года подало апелляцию в суд КБР, после чего решение отменили. Затем Эйдельштейн вновь обратился в московский суд, где его иск удовлетворили.

Наследство Жириновского

В 2023 году Telegram-канал Baza сообщил, что Эйдельштейн занялся установлением отцовства, чтобы получить возможность претендовать на наследство отца. По данным kp.ru, при жизни Жириновский передал часть своего имущества в дар партии. Согласно декларации за 2020 год, в собственности политика была одна небольшая квартира и одно служебное жилье. Большая часть имущества зарегистрирована на его супругу — Галину Лебедеву.

Адвокат Сергей Жорин в беседе со «Страстями» подтвердил, что после официального признания Эйдельштейн сможет претендовать на наследство, если будут соблюдены необходимые условия.

«Для того чтобы понять, что ему причитается, нужно учесть несколько факторов. Сын входит в число наследников первой очереди — это дети, родители, супруги. В зависимости от того, сколько наследников первой очереди, соответствующая доля ему и причитается. При этом нужно учитывать, было ли завещание. Если оно было, сын в завещании не указан, тогда ему в соответствии с законом, ничего не положено», — считает адвокат.

Внебрачный сын Жириновского

Жириновский вступил в романтические отношения с осетинкой Жанной Газдаровой во время поездки на Кубу, возлюбленные не стали заключать брак. 13 декабря 1986 года у них родился сын Олег. Сначала он носил девичью фамилию матери, а затем взял фамилию дедушки по отцовской линии — Эйдельштейн (отца Жириновского звали Вольф Исаакович Эйдельштейн, у политика была фамилия отчима).

Сын Жириновского вырос в североосетинском селе Чикола, после чего переехал в Москву для учебы в Московском государственном открытом университете (МГОУ) и Дипломатической академии МИД РФ. Затем он вернулся в Северную Осетию, где пошел по стопам отца и начал строить политическую карьеру.

В 2017 году Жириновский официально объявил о своем внебрачном сыне.

Тогда Эйдельштейн возглавил список ЛДПР на выборах в республиканский парламент. Жириновский сказал жителям Северной Осетии, что он «единственный из лидеров партии, который породнился с вашей республикой».

Официально Жириновский состоял в браке только с одной женщиной — Галиной Лебедевой. Они поженились в 1971 году, через год у них родился сын Игорь — до некоторых пор единственный официальный ребенок политика. В 1978 году супруги развелись. Однако в 1996 году они вновь поженились, их брак продлился до самой смерти Жириновского.

У основателя ЛДПР есть еще один внебрачный ребенок — дочь Анастасия Боцан-Харченко (в девичестве Петрова), которая появилась на свет в 1983 году. Долгое время Жириновский не распространялся о появлении новой наследницы. Его дочь — непубличный человек, поэтому о ней практически ничего не известно. Она занимается наукой.