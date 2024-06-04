Военная операция на Украине, день 832-й

США и НАТО не рассматривают вариант отправки на Украину военных инструкторов, заявили в Госдепе. Предприятия украинского ВПК пожаловались на мобилизацию своих сотрудников, несмотря на право бронировать от призыва до 100% штата, пишет «Страна.ua». По данным NYT, приоритеты Киева и Вашингтона по вопросу конфликта на Украине расходятся — США все еще опасаются ядерной эскалации. «Газета.Ru» ведет хронику событий.