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Политика

Военная операция на Украине, день 832-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 832-й день

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Александр Река/ТАСС
США и НАТО не рассматривают вариант отправки на Украину военных инструкторов, заявили в Госдепе. Предприятия украинского ВПК пожаловались на мобилизацию своих сотрудников, несмотря на право бронировать от призыва до 100% штата, пишет «Страна.ua». По данным NYT, приоритеты Киева и Вашингтона по вопросу конфликта на Украине расходятся — США все еще опасаются ядерной эскалации. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:04

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что возможность наносить удары по военным целям на территории РФ оружием, которое поставляет ФРГ, приведет к эскалации.

8:56

Конференция по Украине в Швейцарии не должна превратиться в антироссийское мероприятие, необходимо достичь трех целей, чтобы говорить об успехе, заявил РИА Новости швейцарский эксперт и директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер.

8:47

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что участников конференции по конфликту России и Украины в Швейцарии становится все меньше. Он также подчеркнул, что решение конфликта без участия России невозможно.

8:35

8:29

Участие казахстанской делегации в саммите мира по Украине, который пройдет в Швейцарии, будет рассмотрено с учетом графика других международных мероприятий, заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

8:25

Приоритеты США и Украины расходятся, поскольку Киеву «больше нечего терять» от обострения отношений с Россией, тогда как власти США опасаются ядерной эскалации конфликта, пишет New York Times со ссылкой на советников американского президента Джо Байдена.

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне, 12 декабря 2023 года

Leah Millis/Reuters
8:22

Продолжительность отключений электроэнергии на Украине в зимний период может достигать 10 часов в сутки, заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк.

8:20

Беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Ясные Зори Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

8:17

Предприятия ВПК Украины сообщили правительству о мобилизации своих сотрудников при сверке данных в территориальных центрах комплектования, несмотря на право бронировать от призыва до 100% рабочего штата. Обращение в адрес властей подписали более 40 оборонных предприятий, сообщила «Страна.ua».

8:15

8:12

Средства ПВО ночью сбили над Белгородской областью украинский беспилотник — Минобороны РФ

8:10

НАТО и США не рассматривают вариант отправки военных инструкторов на Украину, сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

8:08

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что США продолжат оказывать поддержку Украине, если к власти в стране вернется экс-президент Дональд Трамп.

8:06

Взрывы ночью произошли в Днепре, сообщило «Зеркало недели».

8:03

Министерство обороны США увеличило до $1,9 млрд сумму контракта с корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщила пресс-служба Пентагона.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 832-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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