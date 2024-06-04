Военная операция на Украине, день 832-й

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что возможность наносить удары по военным целям на территории РФ оружием, которое поставляет ФРГ, приведет к эскалации.
Конференция по Украине в Швейцарии не должна превратиться в антироссийское мероприятие, необходимо достичь трех целей, чтобы говорить об успехе, заявил РИА Новости швейцарский эксперт и директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что участников конференции по конфликту России и Украины в Швейцарии становится все меньше. Он также подчеркнул, что решение конфликта без участия России невозможно.
Участие казахстанской делегации в саммите мира по Украине, который пройдет в Швейцарии, будет рассмотрено с учетом графика других международных мероприятий, заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Приоритеты США и Украины расходятся, поскольку Киеву «больше нечего терять» от обострения отношений с Россией, тогда как власти США опасаются ядерной эскалации конфликта, пишет New York Times со ссылкой на советников американского президента Джо Байдена.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне, 12 декабря 2023 годаLeah Millis/Reuters
Продолжительность отключений электроэнергии на Украине в зимний период может достигать 10 часов в сутки, заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк.
Беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Ясные Зори Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Предприятия ВПК Украины сообщили правительству о мобилизации своих сотрудников при сверке данных в территориальных центрах комплектования, несмотря на право бронировать от призыва до 100% рабочего штата. Обращение в адрес властей подписали более 40 оборонных предприятий, сообщила «Страна.ua».
НАТО и США не рассматривают вариант отправки военных инструкторов на Украину, сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что США продолжат оказывать поддержку Украине, если к власти в стране вернется экс-президент Дональд Трамп.
Министерство обороны США увеличило до $1,9 млрд сумму контракта с корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщила пресс-служба Пентагона.