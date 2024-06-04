Военный суд оправдал участников ЧВК «Енот». В чем их обвиняли? Суд в Москве оправдал сотрудника ФСБ и бойцов ЧВК «Енот» по делу о нападениях

Суд оправдал экс-сотрудника ФСБ Александра Мрищука и четырех членов ЧВК «ЕНОТ» по делу о краже и разбойном нападении. Им грозило от 12 до 17 лет колонии. Ранее коллегу Мрищука приговорили к шести годам по двум эпизодам разбоя. Что известно о деле экс-майора ФСБ и «енотов» и почему их оправдали, — в нашем материале.

Кто такие «еноты»?

«ЕНОТ» — сокращенное название региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (РОО «ЕНОТ»).

Группу примерно в 2011 году создали Роман Теленкевич («Водяной») и на тот момент лидер молодежного движения «Светлая Русь» Игорь Мангушев («Берег»).

«Когда мы объединились, то проводили рейды по выселению мигрантов из подвалов Москвы, со строек и плюс занимались военно-патриотическим воспитанием. У нас в команде было много ребят, которые прошли войны, и им было чем поделиться», — рассказывал в интервью журналистам Теленкевич.

С 2014 года «еноты» сопровождали гуманитарные грузы в Донбасс и принимали непосредственное участие в боевых действиях, за что в СМИ их стали именовать ЧВК.

Тогда же за компанией закрепилось и название «еноты» — с собой в Донбасс участники возили мягкую игрушку животного по кличке Лаврентий.

Официально компания была зарегистрирована в 2016 году. По данным ЕГРЮЛ, «еноты» занимались деятельностью в области спорта, информационных агентств и «прочих общественных и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических».

Руководителем был записан Теленкевич. Второй основатель, Мангушев, в 2016 году отошел от дел.

Чем известен Мангушев? Игорь Мангушев окончил Высшее военно-морское училище им. Фрунзе. В 2011 был лидером патриотического движения «Светлая Русь» и вместе с силовиками участвовал в рейдах по квартирам нелегальных мигрантов в Москве.



Вместе с Теленкевичем основал ЧВК «ЕНОТ» и участвовал в боевых действиях в Донбассе. В 2017 уехал в Африку.



В 2022-м вернулся и участвовал в спецоперации. Был командиром подразделения по борьбе с беспилотниками Народной милиции ЛНР.



Широкую известность получил в августе 2022 года, когда во время выступления в Донецке вышел на сцену, держа в руке человеческий череп. По его словам, он принадлежал убитому украинского военному, защищавшему «Азовсталь».



Мангушев был убит выстрелом в голову 8 февраля 2023. По данным СМИ, он был ранен в тылу российских войск в Стаханове.

На сайте компании, который сейчас недоступен, круг интересов «енотов» обозначался широко — от организации сборов до борьбы с наркотиками.

«Наша община регулярно устраивает профилактические мероприятия против нелегальной миграции, наркоторговли и организованной преступности, а также, рискуя жизнями, сопровождает гуманитарные грузы в места боевых действий, — говорится на архивной версии страницы за 2018 год. — При этом мы не забываем о таком важном деле, как военно-патриотическое воспитание молодежи, регулярно проводим масштабные сборы и военно-тактические игры, абсолютно бесплатные для всех участников».

Одно из таких мероприятий проводилось в Сербии. Там летом 2018 года «Союз ветеранов войн Сербии» и инструкторы из «ЕНОТа» организовали юношеский военно-патриотический лагерь.

Как писали в СМИ, детей учили истории, выживанию в дикой природе, оказанию первой помощи, альпинизму и «обращению с пластмассовыми и деревянными копиями оружия». Просуществовал лагерь чуть больше недели, после чего был закрыт местными властями.

При чем здесь ФСБ?

По данным СК России, у «енотов» было несколько кураторов. С 2016 года они стали сотрудничать с оперативниками из УФСБ по Москве и области — майорами Александром Мрищуком и Антоном Барякшевым. Они расследовали дела против бизнесменов, поставляющих в Россию бытовую электронику в обход таможни, и привлекали «енотов» к оперативным мероприятиям, в ходе которых те похищали вещдоки.

Первой жертвой рэкетиров, по версии следствия, стал предприниматель Владимир Аристархов, незаконно организовавший поставки смартфонов, планшетов и квадрокоптеров из Европы и США.

6 декабря 2016 года сотрудники ФСБ вскрыли замки в его доме и вместе с «енотами», приглашенными в качестве понятых, вынесли оттуда электронику на 9,8 млн руб. По такой же схеме обыски проходили и у других подозреваемых в контрабанде.

Барякшев признал вину и в июле 2022 года был осужден в особом порядке на шесть лет колонии.

Мрищук и задержанные с ним рядовые «еноты» — Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов и Олег Очеретный, виновными себя не считали.

Защита подсудимых настаивала на том, что бизнесмены оговорили офицера и «енотов», а прокуратура требовала приговорить их к срокам от 12 до 17 лет. Во вторник, 4 июня, Московский гарнизонный военный суд оправдал всех пятерых.

«Оправдать за непричастностью. Признать право на реабилитацию и компенсацию вреда», — огласил приговор судья. Фигурантов постановили освободить в зале суда.

Кто еще оказывался в суде

Следствие считало, что участники РОО работают не только на ФСБ. В августе 2018 года к Роману Теленкевичу обратился Андрей Молокоедов, на тот момент советник директора Научного центра иммунологии МГУ. Он попросил помочь в земельном споре своего товарища — академика РАН Михаила Пальцева, который никак не мог поделить с соседом участок в Туапсе.

Глава «енотов» отправил в Краснодарский край двух бойцов, которые заперли в гараже жену соседа и угрозами заставили его отказаться от прав на землю.

Позднее Молокоедов привлек ЧВК решать и бизнес-вопросы. Так, Теленкевича и его товарищей обвинили в угрозах директору АО «Мираксбиофарма» Вадиму Друху. По версии следствия, «еноты» требовали, чтобы он отказался от занимаемой должности.

В 2020 году нападавшим вынесли приговор, назначив от 4 до 8 лет колонии. Ветерана Донбасса Теленкевича в 2022 году суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима, но вскоре он в качестве добровольца отправился на СВО. Следствие пыталось привлечь к ответственности и Молокоедова. В СК считали, что именно он подыскивал работу «енотам», когда их перестали привлекать к оперативным мероприятиям.

В январе 2022 года суд приговорил его к 14 годам колонии, но затем решение было отменено, а дело отправлено на новое рассмотрение.