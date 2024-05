Shaman, Хирург и Стивен Сигал: кто пришел на инаугурацию Путина

В Большом Кремлевском дворце прошла инаугурация президента России Владимира Путина. На нее были приглашены более 2,5 тыс. гостей. Среди них — главы регионов, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные. Последних в этот раз было особенно много, включая героев СВО.

В числе гостей заметили путешественника Федора Конюхова, актеров Стивена Сигала и Ивана Охлобыстина, художественных гимнасток Дину и Арину Авериных, ведущую Юлию Барановскую, скульптора Зураба Церетели.

«President Putin will be the best», — сообщил Сигал журналистам.

От музыкальной эстрады пришли певцы Стас Михайлов, Shaman и Юркисс, певицы Диана Гурцкая и Лариса Долина. Также на церемонии впервые был ребенок — девятилетняя Раисат Акипова из Дагестана. Девочка стала известной в 2023 году, когда по сети разошлось видео, как она плачет из-за того, что не смогла увидеть Путина во время его приезда в Дербент.