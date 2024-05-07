Shaman, Хирург и Стивен Сигал: кто пришел на инаугурацию Путина
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Гости на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
Ведущая Юлия Барановская на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
Певец Shaman (Ярослав Дронов) перед началом церемонии инаугурации у Большого Кремлевского дворца, 7 мая 2024 года
Музыкант, продюсер Владимир Киселев и его супруга певица Елена Север на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
Основатель и лидер байкерского клуба «Ночные волки», глава ОНО «Русские мотоциклисты» Александр Хирург Залдастанов на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
Певец Стас Михайлов на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Ирина Роднина (слева), первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ Светлана Журова (вторая слева) на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
Первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
Путешественник Федор Конюхов на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
Гимнастка Дина Аверина на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
Актер и режиссер Иван Охлобыстин (в центре) на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
Певица Диана Гурцкая на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
Актер Виктор Сухоруков перед началом церемонии инаугурации у Большого Кремлевского дворца, 7 мая 2024 года
Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков, президент Федерации хоккея России и член исполнительного комитета Олимпийского комитета России Владислав Третьяк, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ Евгений Ревенко и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев (слева направо) на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
Гости перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. Слева – первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина; четвертый слева – президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели; справа – генеральный директор и главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, 7 мая 2024 года
Актер, кинорежиссер, продюсер Игорь Угольников и директор Центрального музея Великой Отечественной войны (Музея Победы) Александр Школьник на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле, 7 мая 2024 года
Солдаты Президентского полка вносят государственный флаг на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле, 7 мая 2024 года
Гости на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года
В Большом Кремлевском дворце прошла инаугурация президента России Владимира Путина. На нее были приглашены более 2,5 тыс. гостей. Среди них — главы регионов, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные. Последних в этот раз было особенно много, включая героев СВО.
В числе гостей заметили путешественника Федора Конюхова, актеров Стивена Сигала и Ивана Охлобыстина, художественных гимнасток Дину и Арину Авериных, ведущую Юлию Барановскую, скульптора Зураба Церетели.
«President Putin will be the best», — сообщил Сигал журналистам.
От музыкальной эстрады пришли певцы Стас Михайлов, Shaman и Юркисс, певицы Диана Гурцкая и Лариса Долина. Также на церемонии впервые был ребенок — девятилетняя Раисат Акипова из Дагестана. Девочка стала известной в 2023 году, когда по сети разошлось видео, как она плачет из-за того, что не смогла увидеть Путина во время его приезда в Дербент.