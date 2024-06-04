Алькарас вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Синнером

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), одолев в четвертьфинале турнира представителя Греции Стефаноса Циципаса.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 15 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:3), 6:4. Алькарас выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Циципаса два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За место в финале Алькарас сразится со второй ракеткой мира, итальянским теннисистом Янником Синнером, который 4 июня в своем четвертьфинальном поединке одолел представителя Болгарии Григора Димитрова. Их встреча, которая продолжалась 2 часа 29 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 6:4, 7:6.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции является сербский теннисист Новак Джокович. Он защитить свой титул не сможет, теннисист снялся с турнира из-за травмы колена.

Ранее Мирра Андреева пошутила, что ей помогли болельщики пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос».