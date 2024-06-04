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В Белгородской области ВСУ обстреляли село Муром

Гладков: село Муром попало под атаку дронов-камикадзе ВСУ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Село Муром Шебекинского района Белгородской области попало под атаку дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале пишет губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе. Никто не пострадал. Один из дронов совершил падение с последующей детонацией на кровлю жилого домовладения, в результате чего произошло задымление на чердаке, без открытого горения — жители сами оперативно ликвидировали его», — пишет Гладков.

По словам белгородского губернатора, еще два дрона упали поблизости от дома, один из них — в огород. В доме, который попал под удар ВСУ, выбиты стекла.

До этого в городе Шебекино три человека пострадали в результате обстрела со стороны украинских военных служебного автобуса, в котором ехали сотрудники сельскохозяйственного предприятия.

До этого белгородцы пожаловались на подготовку к ЕГЭ под обстрелами ВСУ.

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