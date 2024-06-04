18-летнему бразильцу из «Зенита» предсказали блестящую карьеру в России

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин высоко оценил шансы 18-летнего бразильского нападающего Педро добиться успеха в составе сине-бело-голубых. Слова Ерохина передает Legalbet.

«Педро еще очень молод, но у него уже очень много хороших качеств. У нас любят раздавать авансы многообещающим футболистам, но думаю, что при должном отношении у него все получится, и его карьера хорошо сложится. Главное, чтобы он сохранял тот настрой, который в нем есть», — сказал Ерохин.

Педро перешел в «Зенит» в январе 2024 года. До этого он выступал за бразильский «Коринтианс», воспитанником которого является.

3 апреля нападающий забил первые мячи за «Зенит», отличившись дублем в матче против московского «Спартака» (2:1) в четвертьфинале Кубка России.

Всего в сезоне-2023/24 Педро сыграл в 16 матчах за «Зенит» и отличился тремя забитыми мячами.

Ерохин отметил, что 18-летний нападающий добавил свежести игре сине-бело-голубых и помог разнообразить ее при помощи своего дриблинга.

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