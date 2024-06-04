Белорусский игрок «Вашингтона» заявил, что будет рассказывать об Овечкине детям

Белорусский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас поделился эмоциями от игры в одном звене с российским нападающим и капитаном «столичных» Александром Овечкиным. Его слова приводит Sport5.by.

«То, что я играл с Александром Овечкиным в одном звене, – останется в памяти на всю жизнь. Такое можно будет детям рассказывать. Он действительно величайший хоккеист, один из лучших снайперов в истории этой игры. Это было для меня очень значимым событием», — заявил Протас.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин назвал имя своего преемника.