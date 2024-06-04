В Индии подтвердили победу «Национального демократического альянса» Моди

Возглавляемый партией премьер-министра Индии Нарендры Моди «Национально-демократический альянс» получил парламентское большинство на всеобщих выборах в стране. Информацию об этом передает ТАСС, ссылаясь на данные избиркома Индии.

Несмотря на продолжение подсчета, из результатов уже следует, что альянс получил 272 места в 543-местном парламенте, что достаточно для большинства.

Кроме этого, партия Моди «Бхаратия джаната парти» получила 224 места и лидирует еще в 16 избирательных округах. Прогнозируется, что она получит 240 мест.

Основная оппозиционная партия «Индийский национальный конгресса» получает 88 мест и лидирует еще в 11 округах.

До этого помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин позвонит индийскому премьер-министру Нарендре Моди после окончательного подсчета голосов на парламентских выборах в Индии, это случится вечером 4 июня либо утром 5 июня.

Ранее индийский посол оценил влияние выборов на отношения с РФ.