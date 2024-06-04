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Раскрыты две причины провальной игры «Зенита»

Нападающий Сергеев объяснил трудности «Зенита» невезением и плохой реализацией

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Михаил Киреев/РИА «Новости»

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев объяснил трудности в сезоне-2023/24 тем, что команде не хватало везения и хорошей реализации. Слова форварда приводит Legalbet.

«Сезон был действительно тяжелым, но самое главное, что мы смогли дотерпеть и выиграть все возможные трофеи. Где-то нам не везло, где-то мы не забивали свои моменты, из-за чего упускали победы. Но я думаю, что сделаем выводы по минувшему сезону и в следующем уже все нормально будет», — сказал Сергеев.

Нападающий сыграл в минувшем сезоне в 39 матчах в составе «Зенита» и записал на свой счет 11 забитых мячей и пять голевых передач.

Сине-бело-голубые в последнем туре сумели оформить чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Кроме того, «Зенит» завоевал Кубок России, обыграв в полуфинале калининградскую «Балтику» (2:1). Счет в матче открыл на 40-й минуте нападающий «Балтики» Алекс Фернандес. Однако «Зенит» перевернул игру благодаря голам двух защитников — Нино и Нуралы Алипа — на 81-й и на 95-й минуте соответственно и завоевал трофей.

Ранее Федотов выступил с заявлением после увольнения из ЦСКА.

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