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Пострадавшего при стрельбе в Бибирево ранили в голову

Людей не выпускали из дерматологического диспансера во время стрельбы в Бибирево

Очевидица стрельбы в московском районе Бибирево Кристина рассказала «Газете.Ru», что находилась в дерматологическом диспансере напротив дома, откуда стрелял неизвестный мужчина. По ее словам, людей в это время не выпускали из учреждения. Она отметила, что стрелявший ранил девушку в руку и молодого человека в голову — пострадавший юноша получил несерьезное ранение, но был в «потерянном» состоянии.

«Я была в больнице в диспансере дерматологическом напротив дома, откуда стреляли. Парень, как я понимаю, стрелял из окна. Нас из диспансера не выпускали. Мой молодой человек стоял в этот момент на улице и ждал, пока нас выпустят. Выстрел произошел при нем. Там перекрыли дороги. Парень [стрелявший] сначала подстрелил девушку в руку, ее увезли на скорой. Шел другой парень от «Маркс Молла» в сторону метро — его подстрелил в голову из пневматического пистолета. Ему вызвали скорую. У парня только ранение несерьезное, насколько я понимаю. Просто он немножко был в потерянном состоянии, описывал это как будто бы ему банкой по голове ударили. Потом нас вывели через черный ход, оцепили там дороги и все», — сказала она.

4 июня на Костромской улице, дом 6 в районе Бибирево на севере Москвы произошла стрельба. Согласно информации Telegram-канала «Происшествия Москвы», разбиты стекла автобусной остановки. В настоящее время участок стрельбы оцеплен сотрудниками полиции, близлежащие улицы частично перекрыты.

Ранее житель Нижнего Новгорода открыл стрельбу по пеликану в местном зоопарке.

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