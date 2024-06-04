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Победу над ЦСКА назвали лучшей игрой «Балтики» перед вылетом из РПЛ

Игрок «Балтики» Кузьмин назвал лучшим матчем победу над ЦСКА со счетом 3:1

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Полузащитник калининградской «Балтики» Максим Кузьмин назвал победу над московским ЦСКА лучшим матчем команды в сезоне-2023/24. Слова Кузьмина приводит Legalbet.

«Какой матч был лучшим? Отмечу игру с ЦСКА (3:1). Этот матч был по всем статьям очень крутой. Игру с «Динамо» тоже могу отметить. Очень хороший, качественный матч, но, к сожалению, на последних минутах мы проиграли со счетом 2:3», — сказал Кузьмин.

Матч с ЦСКА состоялся 28 апреля в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Кристиян Бистрович открыл счет на 51-й минуте с пенальти (1:0), Алекс Фернандес увеличил отрыв «Балтики» на 76-й минуте (2:0), а Кирилл Капленко забил третий мяч калининградцев на 85-й минуте (3:0).

ЦСКА отыграл один мяч на 92-й минуте усилиями Кирилла Глебова, и матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Балтики».

Также Кузьмин отметил, что считает опыт выступления на уровне Премьер-лиги позитивным моментом для своей карьеры, несмотря на итоговый вылет «Балтики» во второй по силе дивизион страны — Первую лигу.

Калининградцы набрали 26 очков, заняли 15-е место из 16-ти в таблице РПЛ и покинули высший дивизион.

Также команда сыграла в Суперфинале Кубка России, где проиграла петербургскому «Зениту» (1:2).

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