«Бульдозер-убийца» против власти: как пенсионер сравнял с землей полгорода в США 20 лет назад американец Химейер протаранил бульдозером 13 зданий в Колорадо

4 июля 2004 года американец из глубинки Колорадо начал вершить правосудие подручными средствами: он сел за руль «бульдозера-убийцы» и снес полгорода. Хотя мужчина составил список своих врагов, во время его крестового похода не погиб ни один местный житель, кроме него самого. «Газета.Ru» рассказывает, как спор между соседями превратился в устрашающий акт возмездия.

Соседский спор

Началось все с земельного спора. В 1992 году военный инженер на пенсии Марвин Химейер купил в городке Гранби (штат Колорадо) два акра (чуть более 8 тыс. кв метров) земли за $42 тыс. На этом участке он открыл автомастерскую.

В 1997 году семья Дочефф решила построить по соседству завод по производству бетона. Городские власти дали добро на строительство, но предложили выкупить часть земли под будущую стройку у Химейера — чтобы разместить вредное производство подальше от мотелей на магистрали номер 40. Мужчина сначала согласился продать землю за $250 тыс., но потом запросил еще $125 тыс.

В итоге соседям договориться не удалось, в ноябре 2000-го Химейер подал иск с требованием остановить стройку. Несмотря на это, спустя несколько месяцев городские власти ее одобрили.

Параллельно возникла еще одна точка напряжения. Химейер использовал у себя на участке самодельную систему канализации. Местные власти его за это штрафовали и вызывали в суд. Претензии муниципалитета мужчина назвал «формой терроризма». Как потом рассказывал один из адвокатов, присутствовавших на судебном заседании, Химейер пробормотал: «Я все это местечко сравняю с землей бульдозером».

Список врагов и божественное предназначение

Впоследствии следователи нашли в документах Химейера список из 107 жителей городка, которые якобы отравляли ему жизнь. В начале списка значилась семья Дочефф.

Незадолго до акции он послал своему брату, жившему в Северной Дакоте, аудиозапись общим хронометражем два с половиной часа с объяснением мотивов будущей акции.

«Продемонстрировать городу мафиозную тактику, которую они используют. Они все — мафия. Они все — преступники. Они обходят закон, их на этом ловят, их это злит и сейчас они по-настоящему ненавидят меня», — так Химейер описал суть конфликта.

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По словам, мужчины, он понимал, что акция закончится его гибелью, но подробный исход его не пугал.

«Господь создал меня для этой работы. Господь заранее благословил меня на то, что я собираюсь предпринять. Это мой долг. Это мой крест, и я понесу его во имя Господа», — подчеркнул Химейер.





Как бульдозер стал «оружием возмездия»

Для реализации своей миссии пенсионер выбрал бульдозер Komatsu D355A. На его переоборудование ушло полтора года.

«Это было похоже на что-то из фильмов про сумасшедшего Макса, но гораздо лучше сделанное», — цитировала местная пресса мэра города Гранби Эдварда Вонга.

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Кабина с кондиционером была защищена стальными плитами, пространство между которыми был залито бетоном. В передней бойнице была установлена самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка Barrett M82, предназначенная в том числе и для поражения легкобронированной техники. В двух других бойницах были смонтированы штурмовая винтовка FN FNC и самозарядный карабин Ruger Mini-14. Кроме того, Химейер взял с собой револьвер Smith & Wesson и полуавтоматический пистолет Kel-Tec P-11. А еще — противогаз.

«Бульдозер-убийца» был оборудован видеокамерами, которые транслировали происходящее снаружи на три монитора внутри кабины. Их объективы были защищены специальным пуленепробиваемым пластиком, а пыль и мусор сдувались с помощью сжатого воздуха.

Неудержимый бульдозер

В свой крестовый поход против жителей городка Гранби Химейер отправился 4 июня около двух часов дня. Перед тем как заблокировать себя в кабине, он облил ее маслом — чтобы никто не смог на нее взобраться.

Первый удар принял на себя цементный завод. Его административное здание пенсионер снес до основания. После этого Химейер направил «бульдозер-убийцу» на главную улицу городка, по пути смяв одну из полицейских машин, — экстренные службы оперативно отреагировали на звонки на линию 911.

Следующим пало здание местной энергетической компании, где когда-то работал один из членов городского совета. Потом бульдозер снес фасад строительной компании, к владельцу которой у Химейера тоже были претензии.

close Бронированный бульдозер, которым управлял Марвин Химейер, 5 июня 2004 года Последствия событий в городе Грэнби, штат Колорадо, 4 июня 2004 года Бронированный бульдозер, которым управлял Марвин Химейер, 5 июня 2004 года Поврежденные автомобили на парковке у мэрии города Грэнби, штат Колорадо, 4 июня 2004 года Шериф округа Гранд Родни Джонсон заглядывает в кабину бронированного бульдозера, которым управлял Марвин Химейер. На фото видны видеомониторы, которые были подключены к камерам, установленным снаружи кабины Полную галерею можно посмотреть

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Полиция вела огонь по машине из автоматических винтовок. Одному из полицейских даже удалось забраться на крышу транспортного средства, но бульдозер продолжал свое движение. Следующей в списке целей значилась мэрия.

Разобравшись с городскими властями, Химейер направился к редакции местной газеты.

Копы продолжали стрелять по бульдозеру, целясь в объективы видеокамер. Местный пожарник подскочил к машине и попытался закачать в воздухозаборник пропан из баллона в надежде, что двигатель взорвется. Не сработало.

«Бульдозер-убийца» продолжал свой путь. Химейер обстрелял газовое хранилище и стоящий рядом электротрансформатор. Видимо, пытался устроить взрыв и пожар, но промахнулся.

За два часа он повредил или разрушил 13 зданий.

close 100% Шериф округа Гранд Родни Джонсон заглядывает в кабину бронированного бульдозера, которым управлял Марвин Химейер. На фото видны видеомониторы, которые были подключены к камерам, установленным снаружи кабины Hyoung Chang/Denver Post/Getty Images

«Меня тогда поразило, что эта огромная, мощная машина двигается чрезвычайно медленно и ничто не может ее остановить. Ничто», — вспоминал один из местных телерепортеров, работавших в прямом эфире во время произошедшего.

«Бульдозер-убийца» заглох, когда Химейер пытался снести очередное здание. Буквально через минуту мужчина покончил с собой. Рядом с ним нашли пистолет.

Специалистам потребовалось 12 часов, чтобы вскрыть кабину.

«Как пятилетний ребенок»

Все разрушенные здания были так или иначе связаны с жителями городка, которые в разное время конфликтовали с Химейером. Но никто из обитателей Гранби не оценил его тягу к справедливости. Особое негодование вызвал тот факт, что под отвал бульдозера попал дом бывшего мэра городка, где на тот момент жила его 82-летняя вдова.

СМИ отмечали, что никто из жителей городка не пострадал. Жертв удалось избежать благодаря счастливому стечению обстоятельств или же он сознательно пытался сохранить человеческие жизни? На этот вопрос нет ответа.

«Я пытаюсь быть политически корректным, но этот парень был неприятным сукиным сыном. У него был уровень зрелости как у пятилетнего», — сказал мэр города.

В сети можно было найти комментарии иного свойства.

«Это начало новой революции тех из нас, кто устал от «налогообложения без представительства». Пусть боевым кличем будет «Помни Марвина Хемейера!» — писал в 2004 году один из пользователей.