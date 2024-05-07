Мария Шарапова, Ирина Шейк: кто пришел на Met Gala 2024

В Нью-Йорке прошло одно из главных модных мероприятий мира — благотворительный бал Института костюма Met Gala 2024. На него приглашают звезд категории А, то есть самых известных актеров, моделей, дизайнеров и певцов. Главная часть бала — ковровая дорожка, для которой участники долго продумывают образы, а пресса потом обсуждает удачные и неудачные наряды.

Бал проходит в музее Метрополитен. Тема Met Gala всегда повторяет тему ежегодной выставки музея. Во время бала звезды сначала позируют фотографам и общаются друг с другом, потом смотрят выставку и ужинают блюдами от престижных поваров.

В этом году дресс-кодом была заявлена тема «Сад времени», а концепция выставки — «Спящие красавицы: пробуждение моды» (экспозиция посвящена предметам одежды, которые настолько хрупки, что их нельзя показывать). Среди звездных гостей появились актрисы Деми Мур, Николь Кидман и Зендея, модели Кендалл Дженнер, Ким Кардашьян, Ирина Шейк и Джиджи Хадид, певицы Ариана Гранде, Ники Минаж, Шакира, рэпер Lil Nas X.