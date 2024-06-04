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Во Франции сделали предупреждение из-за возможных ударов оружием НАТО по России

Политик Леллуш: удары оружием НАТО по России выведут конфликт из-под контроля

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Depositphotos

Возможные удары оружием НАТО по территории России, а также ввод войск Североатлантического альянса на Украину выведут конфликт из-под контроля. Об этом заявил французский политик Пьер Леллуш в интервью Le Figaro.

«Мы рискуем довести войну до неконтролируемой ситуации», — сказал он.

Леллуш подчеркнул, что вероятность вовлечения Франции в боевые действия растет по мере того, как Париж наращивает помощь Украине, поставляя Киеву сначала оружие, затем отправляя инструкторов, а потом обнаруживает, что уже напрямую участвует в столкновениях, как «уже было в Индокитае, во Вьетнаме».

До этого бывший полковник ВМС Франции Пер де Йонг заявлял, что, несмотря на отсутствие официального подтверждения, французские военные инструкторы уже находятся на Украине и обучают местных военнослужащих.

Недавно стало известно, что в мае 45 украинцев прошли экспресс-обучение управлению гаубицами Caesar во Франции.

Ранее сообщалось, что первая группа французских военных инструкторов направилась на Украину.

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