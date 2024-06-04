В Адыгее трехлетний ребенок умер после избиений родителями

В Адыгейске родителей подозревают в нанесении смертельных травм трехлетней девочке. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По предварительной информации, ребенок умер после падения с лестницы с четвертого этажа. Однако на теле пострадавшей нашли большое количество ожогов, синяков и ссадин.

Известно, что мать отдала девочку в детдом после рождения, но за два месяца до происшествия забрала ее. У россиянки есть еще двое детей.

Отец погибшей уже взял вину на себя, его арестовали. Возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего. Правоохранители проверят и мать ребенка.

В беседе с РЕН ТВ местная жительница заявила, что мать истязала дочь. Она била пострадавшую шнуром и другими предметами, на теле были заметны многочисленные ожоги.

«Мать говорит, что девочка сама себя обожгла. Ну ладно она грудь себе обожгла, но там есть фотографии, где у нее еще ножка полностью в ожогах, и там видно, что куски кожи вырывались на теле. Ей понадобилось два месяца, чтобы в такое состояние привести ребенка», – рассказала россиянка.

На данный момент родительница свободно ходит по городу.

Ранее россиянин девять лет истязал собственных детей и отправился в колонию на 11,5 года.