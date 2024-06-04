Силовики задержали главу «Империи сильнейших ведьм»

Силовики задержали руководительницу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову, ее подозревают в мошенничестве и экстремизме. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Во вторник сотрудниками силовых структур задержана Елена Суликова (последователи называли ее Алена Полынь), руководитель оккультной организации «Империя сильнейших ведьм», — рассказал источник.

По его словам, женщина была задержана у себя в доме в Подмосковье по подозрению в мошенничестве и экстремизме, сейчас там проводятся обыски. Предварительно установлено, что члены организации предоставляли гражданам псевдорелигиозные услуги.

В апреле сообщалось, что в Башкирии пара экзорцистов поджигала людей, чтобы изгнать из них демонов.

До этого в Москве женщина увидела по телевизору рекламу экстрасенсов и связалась с ними по указанному телефону. В результате они оказались мошенниками, которые стали угрожать ей порчей. Аферистам пенсионерка отдала более 430 тысяч рублей.

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