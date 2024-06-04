Глава ФБР предупредил США о возможной угрозе террористического акта, как в «Крокусе»

Директор ФБР Кристофер Рей предупредил о возможной террористической атаке в Соединенных Штатах, аналогичной трагедии в «Крокус Сити Холле». Эту информацию он представил во время выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, пишет ТАСС.

За период своего руководства ФБР, по словам Рея, было предотвращено множество терактов по всей стране. Он отметил, что уже до атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября в США был зафиксирован повышенный уровень насилия. Рей также подчеркнул, что несколько иностранных террористических организаций призывали к нападениям против американцев и союзников. Он выразил беспокойство относительно возможности того, что отдельные лица или небольшие группы могут вдохновиться событиями на Ближнем Востоке для совершения атак в США.

Рей также отметил растущую тревогу по поводу возможной координированной атаки в США, сходной с инцидентом в российском концертном зале в марте. Он заявил, что этот теракт был организован террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ).

Ранее у охранявшей «Крокус» компании отозвали лицензию.