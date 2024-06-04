«Достаточно пообсуждали, надо работать»: Путин дал новую миссию Шойгу

Путин сообщил правительству, что решил сделать Шойгу «независимым координатором» развития оборонки. В этой области нужно следить за разными вопросами, что подходит секретарю Совбеза, считает президент. При этом он дал правительству сутки на то, чтобы как можно быстрее перечислить поручения для военного промышленного комплекса. Россия постоянно должна быть на шаг впереди Украины, так что пора не обсуждать вопросы, а усиленно их решать, призвал российский лидер.

Бывший министр обороны Сергей Шойгу будет следить за работой в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) как независимый специалист, рассказал президент России Владимир Путин на правительственном совещании.

Он пояснил, что на этом направлении предстоит решать вопросы из разных областей, поэтому нужен «координатор» со стороны в виде секретаря Совета безопасности — эту должность Шойгу занял после отставки с поста главы Минобороны.

«Поскольку вопросы такие разноплановые — нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники — здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы... Прошу это иметь в виду», — указал Путин.

Президент дал правительству сутки на то, чтобы окончательно составить перечень поручений по развитию ОПК. Путин отметил, что члены кабмина последнее время напряженно работали над задачей, но попросил закончить как можно быстрее.

«Мы практически с коллегами уже сегодня в течение дня этот вопрос обсуждали. Достаточно, мне кажется, пообсуждали. Надо завершить эту работу, здесь тянуть не нужно», — подчеркнул российский лидер.

В конце мая Путин встречался в Королеве с руководителями военных предприятий. Тогда он рассказал, что большинство выполняет задания гособоронзаказа качественно и в срок, а по ряду позиций — даже обгоняют график. По словам президента, за время полномасштабного конфликта на Украине производство ракетно-артиллерийского вооружения в России выросло более чем в 22 раза , средств радиоэлектронной борьбы и разведки — в 15 раз, боеприпасов и «средств поражения» — в 14 раз, средств индивидуальной бронезащиты — в шесть раз, а дронов и авиационной техники — в четыре раза.

«Это хороший темп, большой объем. Хочу поблагодарить за то, что вы с такими задачами — масштабными задачами — справляетесь», — прокомментировал Путин.

Тем не менее, глава государства призывает еще больше нарастить «ритмичное обеспечение» армии и выстроить эффективную экономику вокруг этой задачи.

«Чтобы каждый государственный рубль работал эффективно... Мы должны быть все время на шаг впереди, надо опережать противника все время, и тогда победа будет гарантирована», — резюмировал президент.

Куда перевели Шойгу из Минобороны

Кремль подчеркивал, что уход Шойгу с поста министра обороны нельзя считать его понижением в должности. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Шойгу занял очень высокий и важный государственный пост, став секретарем Совбеза.

«Руководитель этого органа находится постоянно в прямом контакте с главой государства и несет большую ответственность», — описывал Песков.

Кроме работы в Совбезе Шойгу поручили представлять Путина в Военно-промышленной комиссии РФ и курировать работу федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС). Песков пояснял, что навыки Шойгу пригодятся, поскольку тот хорошо разбирается в теме военно-промышленного комплекса.

«Он глубоко погружен в эту работу, он очень хорошо знает темпы производства военно-промышленной продукции на конкретных предприятиях и часто посещает эти предприятия», — указали в Кремле.

Всего Шойгу пробыл министром обороны более десяти лет подряд. Главной задачей на месте секретаря Совбеза сам он назвал специальную военную операцию на Украине. Но теперь в области своих целей Шойгу видит производство боеприпасов, военной техники и оружия.

В мае он комментировал ситуацию на фронте. Тогда Шойгу оценил начавшееся наступление России.

«Как сказал верховный главнокомандующий, да это и очевидно, на всех направлениях идет наступление, и идет довольно неплохо. Я надеюсь на то, что и дальше будет такое же движение. Созданы для этого определенные резервы и по людям, и по технике, и по боеприпасам», — описывал Шойгу.