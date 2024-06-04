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Парламент Словении одобрил признание независимости Палестины

AFP: парламент Словении одобрил указ о признании независимой Палестины

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Reuters

Парламент Словении одобрил указ о признании независимого Палестинского государства. Об этом сообщает Agence France Press (AFP).

За принятие документа проголосовали 52 из 90 членов парламента. До этого правительство Словении приняло решение о признании Палестины.

3 июня сообщалось, что власти Палестины подали заявление с просьбой разрешить им присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросу предполагаемого геноцида в секторе Газа.

До этого сообщалось, что Южно-Африканская республика (ЮАР) обратилась в Международный суд (МС) из-за нападения Израиля на Рафах в секторе Газа. Отмечается, что ЮАР обвиняет Израиль в актах геноцида против палестинцев. Всемирный суд в январе обязал Израиль воздерживаться от любых действий, которые могут подпадать под Конвенцию о геноциде, и гарантировать, что его войска не совершат актов геноцида против палестинцев.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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