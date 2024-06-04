Сменившая гражданство российская легкоатлетка рассказала, что ее не устраивает в США

Российская легкоатлетка Елена Куличенко, сменившая спортивное гражданство на кипрское, призналась, что в США скучает по семье, а также рассказала, что ее не устраивает в Америке. Ее слова приводит «Советский спорт».

«А еще мне очень сильно не нравится здесь еда: хотелось бы свежих рыночных продуктов, а здесь все довольно пластиковое, с ГМО, и это очень чувствуется. Русские магазины есть, но не рядом. Ещё один факт о США: тут нужна машина, чтобы нормально передвигаться», — заявила она.

В 2021 году Куличенко решила сменить спортивное гражданство на кипрское. Она проживает и учится в США. Благодаря своему отцу-бизнесмену ей удалось получить кипрское гражданство, так как он вложил более €2 млн в инвестиции.

8 августа 2023 года Куличенко выиграла серебряную медаль в прыжках в высоту на Универсиаде в китайском Чэнду. Она показала результат 1,91 м. Победу одержала Амоанимаа Йебоа, которая прыгнула на три сантиметра выше. Российские и белорусские спортсмены не участвовали в соревнованиях из-за отстранения.

17 июля она одержала победу на молодежном чемпионате Европы — 2023 по легкой атлетике в финском Эспоо. Это первая золотая медаль в истории Кипра.

Ранее Куличенко сравнила образование в России и США.