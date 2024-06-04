Парламент Словении признал Палестину в качестве независимого государства

Нижняя палата парламента Словении признала Палестину в качестве независимого государства. Об этом сообщает телеканал RTV Slovenija.

По словам председателя Государственного собрания страны Уршки Клакочар-Зупанчич, в голосовании по вопросу признания Палестины приняли участие 53 члена парламента из 90. 52 человека проголосовали «за».

Представители оппозиции обвинили правящую коалицию в нарушении парламентского регламента и заявили, что в знак протеста они не приняли участие в голосовании. В свою очередь, правящая коалиция назвала поведение оппозиционных депутатов лживым и равнодушным по отношению к трагедии народа Палестины.

До этого сообщалось, что власти Палестины подали заявление с просьбой разрешить им присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросу предполагаемого геноцида в секторе Газа.

Ранее Трамп пообещал экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову решить конфликт в Палестине.