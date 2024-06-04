Как приготовить рубленые куриные котлеты? 5 простых рецептов

Рубленые куриные котлеты — пожалуй, один из самых простых рецептов вкусного и сытного обеда или ужина. Готовятся они быстро, а разнообразить вкус можно с помощью специй, зелени, сыра, овощей и других ингредиентов. «Газета.Ru» вместе с кулинарным блогером Анастасией Бубенчиковой собрала пять лучших рецептов рубленых котлет из курицы.

Какое мясо выбрать для рубленых куриных котлет

Для приготовления рубленых котлет из курицы подойдет как филе грудки, так и филе бедра. Выбор мяса напрямую влияет на итоговый результат: котлеты из куриной грудки будут более сухими, а из филе бедра, наоборот, более сочными.

«Филе грудки как основа для рубленых котлет сделает блюдо более диетическим. Котлеты из розового или, как говорят, красного мяса — филе бедра — получатся более сочными с выраженным куриным вкусом и ароматом», — рассказала «Газете.Ru» кулинарный блогер Анастасия Бубенчикова.

Какие специи подходят к курице

Помимо использования основных ингредиентов, многие хозяйки любят экспериментировать с приправами, чтобы сделать блюдо более пикантным. Некоторые специи отлично раскрывают вкус рубленых котлет из курицы. Блогер отметила, что для этого рецепта хорошо подойдут красная и копченая паприка, смесь перцев (черный, белый, красный и зеленый), эстрагон, орегано.

«Для получения необычного, пикантного, немного острого вкуса мы можем добавить имбирь, тмин, тимьян, шалфей, майоран и карри», — перечислила Бубенчикова.

Рецепт классических рубленых куриных котлет

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Ингредиенты:

филе куриное — 800 г;



лук — 1 шт.;



яйца — 2 шт.;



сметана — 2 ст. ложки;



мука — 2 ст. ложки;



соль и перец — по вкусу;



масло для жарки.

Способ приготовления:

Подготовьте большую емкость, в которой будете смешивать ингредиенты. Куриное филе вымойте, хорошо обсушите, затем с помощью большого ножа нарежьте маленькими кубиками и дополнительно порубите. Измельченное куриное филе сложите в большую миску.

Луковицу очистите и нашинкуйте. Добавьте к куриному филе. Вбейте яйца. Положите сметану и тщательно перемешайте.

Муку просейте через мелкое сито. Добавьте к куриной массе, посолите и по желанию поперчите. Тщательно вымесите фарш для рубленых котлет. Масса должна получиться достаточно густой. Для удобства можно перемешивать фарш руками.

Миску с куриным фаршем накройте крышкой и уберите в холодильник на 30 минут. За это время сметана пропитает измельченные кусочки курицы, и котлеты получатся очень нежными.

В большой сковороде нагрейте растительное масло. С помощью столовой ложки выложите куриный фарш небольшими порциями. Котлеты формировать руками не нужно, рубленые куриные котлеты жарятся по принципу оладушек.

Обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки. В среднем, каждая сторона котлеты жарится 2,5–3 минуты.

Чтобы блюдо было менее жирным, готовые котлеты можно выложить на бумажное полотенце — оно впитает лишнее масло.

Кстати Рубленые куриные котлеты хороши не только в горячем виде, но и в холодном. Из них можно приготовить сэндвичи, поместив каждую рубленую куриную котлету между ломтиками хлеба, лучше пшеничного.



Рецепт рубленых куриных котлет с маринадом из майонеза с зеленью

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В фарш рубленых куриных котлет можно добавить небольшой зубчик чеснока, пропущенный через пресс, и столовую ложку измельченной зелени. Благодаря этому блюдо станет еще вкуснее и ароматнее.

Ингредиенты:

филе куриное — 800 г;



лук — 1 шт.;



яйца — 2 шт.;



мука (или крахмал) — 2 ст. ложки;



соль и перец — по вкусу;



масло для жарки;



майонез — 3 ст. ложки;



лук зеленый — по вкусу;



укроп — по вкусу;



чеснок (свежий или сушеный) — 1-2 зубчика или несколько щепоток.

Способ приготовления:

Промойте куриное филе и обсушите мясо. Затем нарежьте филе на мелкие кусочки. Перед нарезкой можно слегка отбить куриное мясо для нежности.

Мелко нашинкуйте лук. Его также можно пропустить через блендер или потереть на терке, главное, чтобы кусочки лука были в котлетах не заметны. После обжарки крупные кусочки лука могут хрустеть на зубах. Соедините порубленное куриное филе с луком в глубокой миске.

Вбейте яйца к массе лука и куриного мяса. Тщательно перемешайте.

Добавьте майонез, соль, перец и чеснок к подготовленным ингредиентам. Если соль морская, необходимо, чтобы все крупинки полностью растворились.

Нашинкуйте зеленый лук и укроп, а затем добавьте зелень к фаршу и тщательно перемешайте.

Добавьте к массе муку или крахмал. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы вкусы соединились. Масса должны быть немного жидкой.

Поставьте фарш в холодильник на 30 минут, чтобы мясо пропиталось.

Подготовьте все для жарки. Выложите ложкой котлеты на разогретую сковороду с добавлением растительного масла. Жарьте рубленые куриные котлеты на среднем огне до золотистой корочки. В среднем, каждая сторона котлеты жарится 2,5–3 минуты.

Чтобы блюдо было менее жирным, готовые котлеты можно выложить на бумажное полотенце — оно впитает лишнее масло.

Готовые рубленые куриные котлеты посыпьте измельченной зеленью и подайте горячими к столу с вашим любимым гарниром и салатом из свежих овощей.

Рецепт куриных котлет с сыром и зеленью

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Помимо зелени в рубленые куриные котлеты можно добавлять сыр. Он дает сливочный вкус и очень аппетитно тянется, пока блюдо еще горячее.

Ингредиенты:

филе куриное — 800 г;



лук — 1 шт.;



твердый сыр — 200 г;



яйца — 2 шт.;



мука (или крахмал) — 2 ст. ложки;



соль и перец — по вкусу;



масло для жарки;



майонез — 3 ст. ложки;



петрушка — по вкусу;



укроп — по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе вымойте, хорошо обсушите, затем с помощью большого ножа нарежьте маленькими кубиками и дополнительно порубите. Измельченное куриное филе сложите в большую миску.

Нашинкуйте лук или сделайте луковое пюре с помощью блендера. Добавьте его к мясу и тщательно перемешайте.

Натрите сыр на средней терке и добавьте к массе из мяса и лука. Вбейте яйца и перемешайте.

Нашинкуйте петрушку и укроп, а затем добавьте зелень к фаршу и тщательно перемешайте.

Добавьте майонез, соль и перец к подготовленным ингредиентам.

Добавьте к массе муку или крахмал. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы все вкусы соединились.

Поставьте емкость в холодильник на 30-60 минут, предварительно накрыв крышкой или пищевой пленкой.

Разогрейте сковороду и немного убавьте огонь. Выкладывайте порционно котлеты на сковороду с помощью ложки или смоченными водой руками.

Обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки. В среднем, каждая сторона котлеты жарится 2,5–3 минуты.

Чтобы блюдо было менее жирным, готовые котлеты можно выложить на бумажное полотенце — оно впитает лишнее масло.

Совет Следует делать рубленые котлеты из курицы небольшого размера, чтобы они не были сырыми внутри, и сыр успел расплавиться при обжаривании.



Рубленые куриные котлеты с хлебом в духовке

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Этот вариант подойдет тем, кто старается есть поменьше жареного. Рубленые куриные котлеты можно приготовить не только на сковородке на плите, но и в духовке. Блюдо получится менее жирными, но при этом сохранит нежный и сливочный вкус за счет добавления молока.

Ингредиенты:

филе куриное — 800 г;



лук — 1 шт.;



яйца — 2 шт.;



хлеб (белый) — 3-5 ломтика;



соль и перец — по вкусу;



масло растительное — 1 ст. ложка;



молоко — 1-2 стакана;



мускатный орех — по вкусу.

Способ приготовления:

Промойте куриное филе и обсушите мясо. Затем нарежьте филе на мелкие кусочки. Перед нарезкой можно слегка отбить куриное мясо для нежности.

Мелко нашинкуйте лук. Его также можно пропустить через блендер или потереть на терке.

Хлеб на пару минут замочите в молоке, после отожмите. Если твердые корки не размокнут, уберите их.

Смешайте размоченный в молоке хлеб с курицей, луком, яйцом, солью, перцем и мускатным орехом в большой миске. Тщательно перемешайте до однородной массы.

Сформируйте котлеты из мясной массы и выложите их в смазанную маслом форму для запекания. Поставьте в разогретую до 200°С духовку примерно на 20 минут. После переверните котлеты и готовьте еще 10 минут.

Подавайте к столу готовое блюдо с вашим любимым гарниром и салатом из свежих овощей. В качестве украшения рубленых котлет можете использовать нашинкованную зелень.

Рецепт рубленых куриных котлет с помидором и болгарским перцем

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Каждая хозяйка может импровизировать с ингредиентами при приготовлении рубленых котлет из курицы. По словам Бубенчиковой, в них можно добавлять овощи, например, кабачки, помидоры или болгарский перец, чтобы сделать блюдо более полезным.

«Как мама я обеспокоена тем, что ест мой ребенок. Всегда хочется, чтобы дети ели максимально полезную и здоровую еду. Так, например, к рубленым котлетам я добавляю тертый кабачок или цукини. От этого котлеты получаются более сочными, нежными и в первую очередь полезными, поскольку белок и клетчатка — это основной рацион здорового питания», — подчеркнула блогер.

Ингредиенты:

филе куриное — 800 г;



лук — 1 шт.;



помидор — 1-2 шт.;



болгарский перец — 1-2 шт.;



яйца — 2 шт.;



мука (или крахмал) — 3 ст. ложки;



майонез — 2-3 ст. ложки;



укроп и петрушка — по вкусу;



соль и перец — по вкусу;



масло для жарки.

Способ приготовления:

Куриное филе вымойте, хорошо обсушите, затем с помощью большого ножа нарежьте маленькими кубиками и дополнительно порубите. Измельченное куриное филе сложите в большую миску.

Луковицу очистите и нашинкуйте, добавьте к куриному филе. Помидор и болгарский перец нарежьте маленькими кусочками. Все нарезанные ингредиенты добавьте к мясу и вбейте яйца. Тщательно перемешайте.

Нашинкуйте петрушку и укроп, а затем добавьте зелень к фаршу и тщательно перемешайте.

Добавьте майонез, соль и перец, муку или крахмал и снова перемешайте.

Поместите миску с готовым фаршем в холодильник примерно на полчаса предварительно закрыв крышкой или пищевой пленкой.

В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Сформируйте из фарша котлеты. Обжаривайте их примерно по 3–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Этого времени достаточно, чтобы все овощи в фарше размягчились, а мясо пропеклось.

Подавайте к столу готовое блюдо с вашим любимым гарниром и салатом из свежих овощей. В качестве украшения куриных рубленых котлет можете использовать нашинкованную зелень.

Обжарка и подача рубленых куриных котлет: советы кулинарного блогера

Как правильно жарить котлеты

Способ приготовления рубленых котлет из курицы зависит от кулинарных предпочтений и того, какой результат вы хотите получить.

«Если мы говорим о диетическом питании, то котлеты могут быть обжарены на антипригарной сковороде без добавления масла или запечены в духовке на противне. Если мы говорим о классическом рецепте рубленых котлет из курицы, то это, конечно, обжарка до румяной корочки на обычной сковороде с добавлением масла», — сообщила Бубенчикова.

Чтобы котлеты оставались сочными и мягкими внутри, в самом конце процесса убавьте огонь, добавьте в сковородку чуть-чуть воды, накройте крышкой и оставьте на несколько минут, посоветовала блогер.

Какой гарнир выбрать для котлет

Гарниры для котлет могут быть разнообразными. Если вы придерживаетесь диетического питания, можете подавайте их с тушеными овощами: кабачками, цукини, морковью и т.д. Можно приготовить овощное рагу.

«Отличное сочетание с котлетами — сложные углеводы: такие, как булгур или макароны из твердых сортов пшеницы. Но если мы говорим о классическом рецепте рубленых котлет из курицы и подаче блюда, то можете подать блюдо с гарниром из простых углеводов, например, отварной картофель, пюре или рис», — заключила кулинарный блогер.

Как определить свежесть куриного мяса

Иногда продавцы идут на всевозможные ухищрения, чтобы замаскировать испортившееся куриное мясо. Его промывают в растворе марганцовки, посыпают специями, обрабатывают уксусом, красителями и ароматизаторами.

Основными критериями выбора свежей курятины служат:

Цвет. У свежего мяса курицы он розовый, у испорченного — серый, рассказала Бубенчикова. Протухшая курятина иногда покрывается желтоватыми пятнами и не белеет в процессе приготовления.

«При выборе куриного мяса стоит обязательно помнить, что цвет, в зависимости от того из какой части будут приготовлены котлеты, должен быть равномерным. Если это филе грудки — нежно-розовый цвет без прожилок и кровоподтеков, если филе бедра — цвет от темно-розового до ярко-красного», — уточнила она.

Запах. Неприятный кисловатый или аммиачный душок сопровождает только испорченное мясо. Даже если запах появился лишь в процессе приготовления, есть такой продукт не стоит.

Внешний вид. При порче мясо курицы покрывается скользкой пленкой. Ее легко увидеть во время промывания проточной водой. У свежего мяса такой пленки не бывает.