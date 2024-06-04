Как приготовить рубленые куриные котлеты? 5 простых рецептов

Какое мясо выбрать для рубленых куриных котлет
Для приготовления рубленых котлет из курицы подойдет как филе грудки, так и филе бедра. Выбор мяса напрямую влияет на итоговый результат: котлеты из куриной грудки будут более сухими, а из филе бедра, наоборот, более сочными.
«Филе грудки как основа для рубленых котлет сделает блюдо более диетическим. Котлеты из розового или, как говорят, красного мяса — филе бедра — получатся более сочными с выраженным куриным вкусом и ароматом», — рассказала «Газете.Ru» кулинарный блогер Анастасия Бубенчикова.
Какие специи подходят к курице
Помимо использования основных ингредиентов, многие хозяйки любят экспериментировать с приправами, чтобы сделать блюдо более пикантным. Некоторые специи отлично раскрывают вкус рубленых котлет из курицы. Блогер отметила, что для этого рецепта хорошо подойдут красная и копченая паприка, смесь перцев (черный, белый, красный и зеленый), эстрагон, орегано.
«Для получения необычного, пикантного, немного острого вкуса мы можем добавить имбирь, тмин, тимьян, шалфей, майоран и карри», — перечислила Бубенчикова.
Рецепт классических рубленых куриных котлет
Ингредиенты:
- филе куриное — 800 г;
- лук — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. ложки;
- мука — 2 ст. ложки;
- соль и перец — по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- Подготовьте большую емкость, в которой будете смешивать ингредиенты. Куриное филе вымойте, хорошо обсушите, затем с помощью большого ножа нарежьте маленькими кубиками и дополнительно порубите. Измельченное куриное филе сложите в большую миску.
- Луковицу очистите и нашинкуйте. Добавьте к куриному филе. Вбейте яйца. Положите сметану и тщательно перемешайте.
- Муку просейте через мелкое сито. Добавьте к куриной массе, посолите и по желанию поперчите. Тщательно вымесите фарш для рубленых котлет. Масса должна получиться достаточно густой. Для удобства можно перемешивать фарш руками.
- Миску с куриным фаршем накройте крышкой и уберите в холодильник на 30 минут. За это время сметана пропитает измельченные кусочки курицы, и котлеты получатся очень нежными.
- В большой сковороде нагрейте растительное масло. С помощью столовой ложки выложите куриный фарш небольшими порциями. Котлеты формировать руками не нужно, рубленые куриные котлеты жарятся по принципу оладушек.
- Обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки. В среднем, каждая сторона котлеты жарится 2,5–3 минуты.
- Чтобы блюдо было менее жирным, готовые котлеты можно выложить на бумажное полотенце — оно впитает лишнее масло.
Рецепт рубленых куриных котлет с маринадом из майонеза с зеленью
В фарш рубленых куриных котлет можно добавить небольшой зубчик чеснока, пропущенный через пресс, и столовую ложку измельченной зелени. Благодаря этому блюдо станет еще вкуснее и ароматнее.
Ингредиенты:
- филе куриное — 800 г;
- лук — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- мука (или крахмал) — 2 ст. ложки;
- соль и перец — по вкусу;
- масло для жарки;
- майонез — 3 ст. ложки;
- лук зеленый — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- чеснок (свежий или сушеный) — 1-2 зубчика или несколько щепоток.
Способ приготовления:
- Промойте куриное филе и обсушите мясо. Затем нарежьте филе на мелкие кусочки. Перед нарезкой можно слегка отбить куриное мясо для нежности.
- Мелко нашинкуйте лук. Его также можно пропустить через блендер или потереть на терке, главное, чтобы кусочки лука были в котлетах не заметны. После обжарки крупные кусочки лука могут хрустеть на зубах. Соедините порубленное куриное филе с луком в глубокой миске.
- Вбейте яйца к массе лука и куриного мяса. Тщательно перемешайте.
- Добавьте майонез, соль, перец и чеснок к подготовленным ингредиентам. Если соль морская, необходимо, чтобы все крупинки полностью растворились.
- Нашинкуйте зеленый лук и укроп, а затем добавьте зелень к фаршу и тщательно перемешайте.
- Добавьте к массе муку или крахмал. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы вкусы соединились. Масса должны быть немного жидкой.
- Поставьте фарш в холодильник на 30 минут, чтобы мясо пропиталось.
- Подготовьте все для жарки. Выложите ложкой котлеты на разогретую сковороду с добавлением растительного масла. Жарьте рубленые куриные котлеты на среднем огне до золотистой корочки. В среднем, каждая сторона котлеты жарится 2,5–3 минуты.
- Чтобы блюдо было менее жирным, готовые котлеты можно выложить на бумажное полотенце — оно впитает лишнее масло.
- Готовые рубленые куриные котлеты посыпьте измельченной зеленью и подайте горячими к столу с вашим любимым гарниром и салатом из свежих овощей.
Рецепт куриных котлет с сыром и зеленью
Помимо зелени в рубленые куриные котлеты можно добавлять сыр. Он дает сливочный вкус и очень аппетитно тянется, пока блюдо еще горячее.
Ингредиенты:
- филе куриное — 800 г;
- лук — 1 шт.;
- твердый сыр — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука (или крахмал) — 2 ст. ложки;
- соль и перец — по вкусу;
- масло для жарки;
- майонез — 3 ст. ложки;
- петрушка — по вкусу;
- укроп — по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриное филе вымойте, хорошо обсушите, затем с помощью большого ножа нарежьте маленькими кубиками и дополнительно порубите. Измельченное куриное филе сложите в большую миску.
- Нашинкуйте лук или сделайте луковое пюре с помощью блендера. Добавьте его к мясу и тщательно перемешайте.
- Натрите сыр на средней терке и добавьте к массе из мяса и лука. Вбейте яйца и перемешайте.
- Нашинкуйте петрушку и укроп, а затем добавьте зелень к фаршу и тщательно перемешайте.
- Добавьте майонез, соль и перец к подготовленным ингредиентам.
- Добавьте к массе муку или крахмал. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы все вкусы соединились.
- Поставьте емкость в холодильник на 30-60 минут, предварительно накрыв крышкой или пищевой пленкой.
- Разогрейте сковороду и немного убавьте огонь. Выкладывайте порционно котлеты на сковороду с помощью ложки или смоченными водой руками.
- Обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки. В среднем, каждая сторона котлеты жарится 2,5–3 минуты.
- Чтобы блюдо было менее жирным, готовые котлеты можно выложить на бумажное полотенце — оно впитает лишнее масло.
Рубленые куриные котлеты с хлебом в духовке
Этот вариант подойдет тем, кто старается есть поменьше жареного. Рубленые куриные котлеты можно приготовить не только на сковородке на плите, но и в духовке. Блюдо получится менее жирными, но при этом сохранит нежный и сливочный вкус за счет добавления молока.
Ингредиенты:
- филе куриное — 800 г;
- лук — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- хлеб (белый) — 3-5 ломтика;
- соль и перец — по вкусу;
- масло растительное — 1 ст. ложка;
- молоко — 1-2 стакана;
- мускатный орех — по вкусу.
Способ приготовления:
- Промойте куриное филе и обсушите мясо. Затем нарежьте филе на мелкие кусочки. Перед нарезкой можно слегка отбить куриное мясо для нежности.
- Мелко нашинкуйте лук. Его также можно пропустить через блендер или потереть на терке.
- Хлеб на пару минут замочите в молоке, после отожмите. Если твердые корки не размокнут, уберите их.
- Смешайте размоченный в молоке хлеб с курицей, луком, яйцом, солью, перцем и мускатным орехом в большой миске. Тщательно перемешайте до однородной массы.
- Сформируйте котлеты из мясной массы и выложите их в смазанную маслом форму для запекания. Поставьте в разогретую до 200°С духовку примерно на 20 минут. После переверните котлеты и готовьте еще 10 минут.
- Подавайте к столу готовое блюдо с вашим любимым гарниром и салатом из свежих овощей. В качестве украшения рубленых котлет можете использовать нашинкованную зелень.
Рецепт рубленых куриных котлет с помидором и болгарским перцем
Каждая хозяйка может импровизировать с ингредиентами при приготовлении рубленых котлет из курицы. По словам Бубенчиковой, в них можно добавлять овощи, например, кабачки, помидоры или болгарский перец, чтобы сделать блюдо более полезным.
«Как мама я обеспокоена тем, что ест мой ребенок. Всегда хочется, чтобы дети ели максимально полезную и здоровую еду. Так, например, к рубленым котлетам я добавляю тертый кабачок или цукини. От этого котлеты получаются более сочными, нежными и в первую очередь полезными, поскольку белок и клетчатка — это основной рацион здорового питания», — подчеркнула блогер.
Ингредиенты:
- филе куриное — 800 г;
- лук — 1 шт.;
- помидор — 1-2 шт.;
- болгарский перец — 1-2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- мука (или крахмал) — 3 ст. ложки;
- майонез — 2-3 ст. ложки;
- укроп и петрушка — по вкусу;
- соль и перец — по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- Куриное филе вымойте, хорошо обсушите, затем с помощью большого ножа нарежьте маленькими кубиками и дополнительно порубите. Измельченное куриное филе сложите в большую миску.
- Луковицу очистите и нашинкуйте, добавьте к куриному филе. Помидор и болгарский перец нарежьте маленькими кусочками. Все нарезанные ингредиенты добавьте к мясу и вбейте яйца. Тщательно перемешайте.
- Нашинкуйте петрушку и укроп, а затем добавьте зелень к фаршу и тщательно перемешайте.
- Добавьте майонез, соль и перец, муку или крахмал и снова перемешайте.
- Поместите миску с готовым фаршем в холодильник примерно на полчаса предварительно закрыв крышкой или пищевой пленкой.
- В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Сформируйте из фарша котлеты. Обжаривайте их примерно по 3–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Этого времени достаточно, чтобы все овощи в фарше размягчились, а мясо пропеклось.
- Подавайте к столу готовое блюдо с вашим любимым гарниром и салатом из свежих овощей. В качестве украшения куриных рубленых котлет можете использовать нашинкованную зелень.
Обжарка и подача рубленых куриных котлет: советы кулинарного блогера
Как правильно жарить котлеты
Способ приготовления рубленых котлет из курицы зависит от кулинарных предпочтений и того, какой результат вы хотите получить.
«Если мы говорим о диетическом питании, то котлеты могут быть обжарены на антипригарной сковороде без добавления масла или запечены в духовке на противне. Если мы говорим о классическом рецепте рубленых котлет из курицы, то это, конечно, обжарка до румяной корочки на обычной сковороде с добавлением масла», — сообщила Бубенчикова.
Чтобы котлеты оставались сочными и мягкими внутри, в самом конце процесса убавьте огонь, добавьте в сковородку чуть-чуть воды, накройте крышкой и оставьте на несколько минут, посоветовала блогер.
Какой гарнир выбрать для котлет
Гарниры для котлет могут быть разнообразными. Если вы придерживаетесь диетического питания, можете подавайте их с тушеными овощами: кабачками, цукини, морковью и т.д. Можно приготовить овощное рагу.
«Отличное сочетание с котлетами — сложные углеводы: такие, как булгур или макароны из твердых сортов пшеницы. Но если мы говорим о классическом рецепте рубленых котлет из курицы и подаче блюда, то можете подать блюдо с гарниром из простых углеводов, например, отварной картофель, пюре или рис», — заключила кулинарный блогер.
Как определить свежесть куриного мяса
Иногда продавцы идут на всевозможные ухищрения, чтобы замаскировать испортившееся куриное мясо. Его промывают в растворе марганцовки, посыпают специями, обрабатывают уксусом, красителями и ароматизаторами.
Основными критериями выбора свежей курятины служат:
- Цвет. У свежего мяса курицы он розовый, у испорченного — серый, рассказала Бубенчикова. Протухшая курятина иногда покрывается желтоватыми пятнами и не белеет в процессе приготовления.
«При выборе куриного мяса стоит обязательно помнить, что цвет, в зависимости от того из какой части будут приготовлены котлеты, должен быть равномерным. Если это филе грудки — нежно-розовый цвет без прожилок и кровоподтеков, если филе бедра — цвет от темно-розового до ярко-красного», — уточнила она.
- Запах. Неприятный кисловатый или аммиачный душок сопровождает только испорченное мясо. Даже если запах появился лишь в процессе приготовления, есть такой продукт не стоит.
- Внешний вид. При порче мясо курицы покрывается скользкой пленкой. Ее легко увидеть во время промывания проточной водой. У свежего мяса такой пленки не бывает.
- Плесень. Прямой признак порчи мяса. Плесень выглядит как черные или зеленоватые пятна с запахом гниения.