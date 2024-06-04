«Армия России уничтожена, а Путин хочет вернуть СССР»: что сказал Байден в новом интервью Байден предрек падение Польши в случае победы России в СВО

Байден дал большое интервью журналу Time, в котором коснулся происходящего на Украине, Ближнем Востоке и взаимоотношений США с Китаем. В частности, президент призвал бороться на Украине до конца и отказался считать ситуацию на фронте тупиковой для Киева. Он считает, что российская армия разбита, а НАТО стало сильнейшим альянсом в истории.

«Российская армия уничтожена»: о ситуации на Украине

Журналисты Time во время интервью указали американскому президенту Джо Байдену, что «война заходит в тупик каждый день», и поинтересовались, не лучший ли выход для Украины — согласиться на условия России и прекратить конфликт.

«Нет, это не так. Я не знаю, почему вы упускаете все, что произошло за это время. Во-первых, российская армия уничтожена. Вы про это не пишете. Она уничтожена, черт возьми», — заявил Байден.

Во-вторых президент подчеркнул силу НАТО. По словам американского лидера, за срок его правления альянс стал значительно сильнее, поскольку именно ему удалось сделать его сплоченным. К своим личным заслугам политик приписал и вступление в НАТО Финляндии с Швецией.

«Я сделал это. И теперь у нас сильнейший альянс за всю историю Америки», — сказал Байден.

Он добавил, что на Западе постоянно упускают из виду, какими могут быть последствия российской победы на Украине. Российский президент Владимир Путин хочет восстановить Советский Союз, и после Украины Москва будет угрожать остальным соседям, считает Байден.

«Запомните мои слова, если мы когда-нибудь позволим Украине пасть, вы увидите, как исчезнет Польша», — предостерег политик.

На прямой вопрос, как должен выглядеть мир на Украине, Байден ограничился словами о недопустимости российской победы. Он отметил, что США поддерживают страны независимо от их членства в НАТО, но сам альянс окажется «на скользкой дорожке» к войне с Россией, если не будет помогать Киеву.

«Россия никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину. Вот как выглядит мир. И это не значит, что они [Украина] часть НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем», — резюмировал Байден.

Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается восстанавливать СССР. Он называл полной чушью утверждения о планах Москвы после Украины напасть на Европу.

«Советского Союза нет, прошлого нет. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся», — отмечал Путин.

В своем интервью Байден также обратил внимание на то, что Европа в совокупности отдала больше денег на украинскую помощь, чем США. Кроме того, Европа в целом потратила больше денег «на борьбу с Россией».

Комментируя это высказывание, Time пишет, что ЕС выделил всего более $107 млрд на различные нужды Украины (по состоянию на 24 апреля), а США — $175 млрд . Из последней суммы украинское правительство напрямую получило $107 млрд, а остальное пошло на «поддержку другой деятельности американского правительства, связанной с войной».

Об Израиле и кризисе на Ближнем Востоке

По оценке Байдена, сейчас Израиль повторяет в секторе Газа ошибку Белого дома, который вторгся в Афганистан в погоне за террористом Усамой бен Ладеном и в Ирак под предлогом разработки в этой стране оружия массового уничтожения.

«Сразу после жестокого нападения ХАМАС я сказал: не делайте той же ошибки, которую мы совершили, преследуя бен Ладена. Не пытайтесь. Идея оккупации Афганистана, идея о том, что в Ираке есть ядерные арсеналы — все это оказалось просто неправдой. Это привело к бесконечным войнам. Которые не были справедливыми. Не повторяйте наших ошибок», — призвал президент.

Он перечислил последствия войны Израиля с ХАМАС: невиновные жертвы, нехватка еды, воды и лекарств для местных жителей. В то же время Байден затруднился сказать, совершает ли Израиль военные преступления.

«Это неясно», — ответил Байден на соответствующий вопрос.

Политик напомнил, что США не признают позицию Международного уголовного суда, чей прокурор запросил ордер на арест израильских премьера и министра обороны по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. На вопрос журнала, продлевает ли Нетаньяху войну ради собственной политической выгоды, президент сообщил, что «у людей есть все основания сделать такой вывод».

Байден также указал на ответственность самого ХАМАС за происходящее. Он подчеркнул, что ХАМАС может прекратить конфликт в любой момент, пойдя на сделку с израильской стороной, освободив заложников.

«Я поехал туда [в Израиль] сразу после нападения на израильтян. То, что они [террористы] сделали, превосходило все, что я когда-либо видел. А я видел многое. Связывали матерей и дочерей веревкой, обливали керосином и сжигали заживо. Что-то вроде попытки запугать. И это подло», — описал Байден.

Своим главным разногласием с израильским премьером Биньямином Нетаньяху он назвал виденье будущего после того, как «Газа закончится». Байден поддерживает «идею двух государств», то есть создание независимой Палестины наряду с Израилем.

«Арабские государства будут обеспечивать безопасность и восстановление Газы в обмен на долгосрочное обязательство по переходу к решению проблемы двух государств», — описал свою стратегию Байден. Ради этого сейчас США ведут переговоры с арабскими странами, хотя Израиль категорически против суверенной Палестины.

О возможном ответе США на попытку Китая вернуть Тайвань

Байден не исключил использование военной силы в случае вторжения Пекина в Тайвань. При этом он указал, что точный ответ Вашингтона зависит от обстоятельств.

«Есть разница между развертыванием военных на земле и использованием возможностей воздушных и военно-морских сил. Не могу вдаваться в подробности. Если бы я вам рассказал, вы бы тогда критиковали меня с уважительной причиной», — сообщил президент.

Политик уточнил, что США не стремятся к независимости Тайваня, но продолжат поддерживать остров. Он отметил, что то же самое передавал китайским властям. По словам Байдена, у него «очень откровенные» отношения с китайским лидером Си Цзиньпином. Президент утверждает, что провел с ним больше времени, чем любой другой лидер в мире — более 90 часов переговоров один на один.

«Мы стали гораздо сильнее в Тихом океане, чем когда-либо прежде. Китай, кстати, Китай этим очень обеспокоен», — добавил Байден.

Говоря о Китае, он заявил, что Пекин будет заинтересован во вмешательстве в предстоящие выборы президента США. По мнению американского лидера, КНР выгодна победа Дональда Трампа.

«Все плохие парни болеют за Трампа. Это не шутка. Подумайте об этом», — отметил Байден.