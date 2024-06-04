В Ереване ответили на последние предложения Баку по проекту мирного договора

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван отправил Баку новую редакцию проекта мирного договора в ответ на последние предложения азербайджанской стороны по данному вопросу. Об этом сообщает «Арменпресс».

По ее словам, армянская сторона отреагировала на последнее предложение Азербайджана, отправив Баку обновленную, девятую редакцию договора.

Ереван и Баку ведут переговоры о заключении мирного договора. Одним из серьезных препятствий стал вопрос демаркации общего участка границы.

До этого главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в ходе переговоров пришли к договоренности о продолжении переговоров по вопросам мирного соглашения.

Глава МИД Азербайджана Байрамов и министр иностранных дел Армении Мирзоян прибыли в Дом дружбы в Алма-Ате в Казахстане для переговоров относительно мирного договора.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва приветствует встречу глав МИД двух стран. Российский дипломат также отметила, что РФ «готова продолжать содействие продвижению процессов армяно-азербайджанской нормализации».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что изменение границ с Арменией проходит на условиях Баку.