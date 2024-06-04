«Мы не хотим себе эту тенденцию»: в парламент Грузии внесли закон о «пропаганде ЛГБТ» В Грузии могут запретить пропаганду ЛГБТ и смену пола

Сразу после принятия скандального «закона об иноагентах» грузинские власти решили провести через парламент запрет «ЛГБТ* пропаганды». Новый закон запретит не только гей-парады и однополые сцены в кино, но и усыновление детей как гомосексуальным парам, так и одиноким людям нетрадиционной ориентации или причисляющим себя к другому полу. Полностью незаконной в Грузии может стать и сама смена пола.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» предложила запретить «пропаганду ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Грузии, внеся в парламент соответствующий законопроект о защите семейных ценностей. Об этом сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает Sputnik Грузия.

«В Грузии права человека защищаются и строго будут защищаться в будущем. Это касается каждого человека, вне зависимости от образа жизни, но что касается пропаганды, то она недопустима», — пояснил спикер.

Он подчеркнул, что вопросы пропаганды принципиально должны регулироваться законом, поскольку она содержит определенные опасности. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили говорил, что за границей в детсадах и школах происходит «абсолютно неприемлемая безграничная пропаганда» ЛГБТ.

«Пропаганда ЛГБТ ведет к серьезным демографическим проблемам, с которыми уже сталкивается Европа... Эту тенденцию мы не хотим видеть у себя... Мы хотим войти в Евросоюз со своими ценностями и принципами», — отмечал премьер.

Всего в парламент внесли один основной законопроект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и 18 сопутствующих документов. Если инициативу примут, в рамках нее изменят остальное законодательство, включая гражданский и трудовой кодексы. Поправки планируют одобрить до конца осенней сессии, уточнил спикер парламента.

У правящей партии большинство в парламенте — 84 места из 150. Таким образом она может принять закон даже при сопротивлении оппозиции простым большинством.

Смена пола, усыновление, гей-сцены в кино: что запретит новый закон

Внесенный законопроект «касается непосредственно пропаганды», сообщил Папуашвили. Однако сам же он перечислил, что речь идет, например, о запрете смены пола. Незаконно будет менять пол хирургическим путем и проводить другие «медицинские манипуляции», а также указывать в документах иной пол, кроме полученного при рождении.

Кроме того, будет запрещена регистрация «альтернативного» брачного союза, то есть однополого, рассказал спикер. Такие браки и сейчас в Грузии не признают законными, а конституция страны допускает союз только мужчины и женщины.

«Но мы слышим разные разговоры о том, что должны быть приняты альтернативные формы брака в Грузии, поэтому в законе будет недопустима регистрация альтернативных союзов», — пояснил спикер парламента.

Гомосексуальным парам, равно как и одиноким людям нетрадиционной ориентации и тем, кто идентифицирует себя с другим полом, не позволят усыновлять детей.

Саму пропаганду ЛГБТ запретят в образовательных учреждениях и по телевидению. Будет недопустимо распространение информации, которая касается принадлежности человека к другому полу, отличающемуся от его собственного, отношений между людьми одного пола или «популяризации инцеста». Также запретят рекламу подобного содержания.

«Здесь важно сделать оговорку, что это действует только в пределах запрета на трансляцию в эфире сцен, изображающих интимные отношениям между представителями одного пола или сцен инцеста», — уточнил Папуашвили.

Вне закона окажутся все публичные собрания и демонстрации, которые пропагандируют смену пола и однополую связь, включая гей-парады.

Из трудового кодекса Грузии уберут обязательства, «которые направлены на игнорирование биологического пола». Что это значит, спикер подробно не пояснил. В стране действует закон «Об искоренении любых форм дискриминации», который запрещает все прямые и косвенные формы дискриминации по какому-либо признаку.