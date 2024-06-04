Сибирская сакура, маралы и сон на пчелах: зачем ехать на Алтай Дальше от города, ближе к природе: чем хорош отдых на Алтае

Художник и мыслитель Николай Рерих в одном из писем называл Алтай жемчужиной Сибири и всей Азии. Сегодня туристам не нужно следовать его примеру и отправляться в экспедицию в поисках райского Беловодья, достаточно купить билеты в Горно-Алтайск и добраться до особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». О том, где искать сибирскую сакуру, знакомиться с маралами и отдыхать на ульях — в материале «Газеты.Ru».

«Бирюзовая Катунь» — туристический кластер в Алтайском крае площадью 3,3 га, где дикую природу объединили с современными удобствами. Основные достопримечательности здесь расположены довольно близко друг от друга, что позволяет туристам совмещать экскурсии с неспешным отдыхом. Желающие набраться сил вдали от мегаполисов могут выбрать для себя прогулки по экотропам и по берегу реки Катунь — одной из крупнейших на Алтае. Любителям активного отдыха придется по душе рафтинг или поездка на квадроциклах. Но и тем, и другим удастся открыть для себя край шаманов, познакомиться с местными легендами и перезагрузиться.

Где остановиться?

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Семейный экокурорт Grand Chalet Altay находится в получасе езды от аэропорта Горно-Алтайска и недалеко от всех достопримечательностей. Путь до него пролегает по Чуйскому тракту — одной из самых красивых дорог мира. Поэтому знакомство с невероятной природой Алтая начнется уже от аэропорта.

Гостиничный комплекс расположился в хвойном лесу у подножия Тавдинских пещер на берегу Катуни. Остановиться можно в классических номерах или в отдельных домиках в стиле шале, из окон которых открывается вид на реку или горы. Тут старались сохранить баланс между естественным и материальным, поэтому деревянные коттеджи буквально выросли в лесу — в крышах некоторых из них предусмотрены отверстия для растущих деревьев. Здания построены из местного кедра и сосны и продолжают экоидею курорта. Детали интерьера и мебель тоже выполнены в природных цветах из натуральных материалов, повторяющих пейзаж за окном.

close 100% Grand Chalet Altay

Знакомство с курортом можно начать с неспешной прогулки по экотропам или набережной, вдыхая яркий хвойный аромат и погружаясь в собственные мысли. Кто не хочет ходить пешком, может арендовать велосипед, автомобиль, катер или даже вертолет, чтобы осмотреть достопримечательности края.

Плавать в Катуни нельзя — течение слишком быстрое, а температура воды низкая. Но для желающих купаться с сентября по май на территории отеля работает открытый подогреваемый бассейн площадью 940 кв.м, рядом с которым есть летний бар с коктейлями, закусками и блюдами из местного ресторана.

Дети в отеле тоже не останутся без внимания: для них предусмотрена специальная зона в бассейне с яркими горками и развлекательный центр с активными играми, мастер-классами и аниматорами. А те, кто предпочитают водным процедурам солнечные ванны, могут позагорать в шезлонгах на пляже.

close 100% Grand Chalet Altay

Для полного релакса можно посетить кедровую баню, где гостей парят и оказывают им SPA-услуги. Чтобы перевести дух после процедур, можно выпить чаю в большой гостиной с панорамными окнами или отдохнуть в чане с водой с видом на Катунь. Поклонникам парных сеансов массажа стоит заглянуть в кабинет косметолога в здании отеля.

Что попробовать?

Строганину из марала, филе тайменя, сибирские пельмени, кедровую наливку, местные сыры или десерт с кедровыми орешками – этими и другими блюдами и закусками угощают в ресторане авторской кухни «Сосны». Он тоже находится в здании Grand Chalet Altay. Шеф-повар заведения Евгений Масловский познакомит посетителей с настоящей алтайской кухней.

Для ценителей BBQ тут проводят мастер-классы по приготовлению мяса, рыбы и овощей на гриле. После обеда или ужина гости часто выходят с террасы ресторана на пляж: днем там можно полюбоваться алтайским солнцем и послушать, как шумит река, а вечером — посмотреть на звезды, сидя у костра с бокалом глинтвейна.

Что посмотреть?

На берегу Катуни вблизи отеля установлен памятник Николаю Рериху . Это часть парка открылась в апреле этого года. Сейчас там есть пешеходные зоны с живописными видами на горы и реку. Также в сквере можно передохнуть на лавочках амфитеатра под соснами. В будущем власти региона планируют продолжить благоустройство территории с помощью смотровой площадки и видовых троп.

Одно из популярных туристических мест на Алтае — Камышлинский водопад . Он находится на левом берегу Катуни. Путь до него лежит по подвесному мосту через реку и экотропе, где весной можно увидеть цветущие кусты маральника, известного как сибирская сакура. Водопад небольшой, но живописный: он выглядывает из узкого каньона, окруженного скалами.

По легенде, появление водопада связано с трагической историей любви юноши и девушки, которых разлучил ее отец – местный правитель. Со смотровой площадки водопада открывается завораживающий вид на хвойный лес и горы Алтая. У водопада можно арендовать лодку, чтобы вернуться оттуда с ветерком.

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Вблизи реки Тавдушка в «Бирюзовой Катуни» находится пасека «Медом в ухо» . Здесь располагается городок из пчелиных домиков, а пчеловоды знакомят с тонкостями добычи разных сортов лакомства. Гости пасеки могут попробовать все виды меда, добытые трудолюбивыми насекомыми. Кроме того, здесь угощают медовухой. После дегустации можно немного отдохнуть, например, полежать на улье и попробовать методику «Сон на пчелах».

Процедуру проводят в деревянных домиках, в основании которых установлены пчелиные ульи. Лежаки для сна располагаются прямо над ними. Уже при входе можно услышать знакомое пчелиное жужжание. Сотрудники пасеки уверяют, что такая процедура имеет оздоровительный эффект, а за несколько минут можно неплохо выспаться.

На границе Алтайского края и республики Алтай, в экодеревне «Каимское» , находится маральник, где по зеленым сопкам и лугам бегают маралы — одна из разновидностей оленей. Тут можно поближе познакомиться с ними и мараловодством. Помимо самих оленей в маральнике живут сарлыки, верблюды и лоси. Маралов же на Алтае разводят не только для повышения популяции. Рога оленей используют и в медицинских целях.

close 100% Максим Богодвид/РИА Новости

Считается, что панты (рога) маралов — целебное средство, способное вылечить различные виды заболеваний. Здесь популярны пантовые ванны, различные массажи с использованием пантового отвара и даже бальзам для приема внутрь.

На Алтае много и других увлекательных локаций для посещения и знакомства с краем: можно отправиться в тайгу на вертолете, попробовать свои силы в рафтинге и покататься на квадроциклах. Но «Бирюзовая Катунь», где расположены сразу несколько знаковых мест, может стать отличным началом знакомства с достопримечательностями, культурой и природой региона.