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В московском парке мужчину ударили ножом в сердце на глазах его внучек

В парке Москвы неизвестный с ножом напал на мужчину на глазах у его внучек

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Depositphotos

Правоохранители Москвы ищут человека, который напал на мужчину в парке. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в парке около 3-ей Музейной улицы. Специалисты ведомства изъяли видеозаписи с камер около места происшествия. На них заметно, как неизвестный напал на мужчину с ножом. В момент произошедшего рядом находились его внучки.

«Девочки не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает», – поделились в ведомстве.

Медики обнаружили у пострадавшего ножевое ранение в области сердца, спасти мужчину специалисты не смогли.

Возбуждено дело. На данный момент сотрудники СК РФ проводят все необходимые мероприятия, которые помогут установить личность нападавшего и обстоятельства произошедшего.

До этого в Ленобласти мужчина напал на полицейского с ножом. По версии правоохранителей, в полицию поступило сообщение о том, что местный житель напал на свою мать. Приехавшие на место полицейские потребовали убрать оружие, но россиянин повел себя агрессивно. После этого сначала правоохранители применили газовый баллончик, позже выстрелили в мужчину.

Ранее покупатели с ножом набросились на продавца в магазине из-за бутылки коньяка.

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