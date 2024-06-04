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Российский хоккей призвали серьезно реформировать

Нападающий «Барыса» Кодола призвал добавить в КХЛ стадию плей-ин

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Нападающий хоккейного клуба «Барыс» из Астаны Владислав Кодола предложил изменить регламент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и добавить в турнир плей-ин — новую стадию, посредством участия в которой команды получат дополнительный шанс попасть в плей-офф и побороться за главный трофей — Кубок Гагарина. Слова Кодолы приводит Legalbet.

«В белорусском хоккее есть раунд плей-ин. С этим нововведением будет больше игр, больше зрелищности, и появится шанс для команд, которые не прошли в плей-офф. Конечно, все зависит от руководства КХЛ, но надо пробовать. Если смотреть со стороны игрока, то, если моя команда напрямую не попадает в плей-офф, то дополнительная возможность поучаствовать — это, конечно, плюс», — сказал Кодола.

27-летний нападающий является уроженцем белорусского Гомеля. В своей карьере он выступал за такие клубы, как череповецкая «Северсталь», московское «Динамо» и минское «Динамо», а в мае 2024 года перешел в «Барыс».

В сезоне-2023/24 Кодола сыграл в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 14 очков — три гола и 11 результативных передач.

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