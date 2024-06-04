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Четверо российских военных украли 144 тонны авиатоплива из части

В Пскове осудили четырех военных, укравших из части авиатопливо на 6,5 млн рублей

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Shutterstock

Псковский гарнизонный военный суд вынес приговор четверым военным, укравшим из части 144 тонны казенного авиационного топлива на сумму более 6,5 млн руб. Из приговора, с которым ознакомилась «Газета.Ru», следует, что осужденные распределили обязанности в схеме по хищению, а деньги с продажи украденного топлива должны были делить поровну.

Обвиняемые в суде полностью признали свою вину, а также возместили Минобороны РФ ущерб в размере 6,5 миллиона рублей. В связи с этим суд приговорил военных к наказанию в виде лишения свободы, но «без его реального отбывания» в тюрьме: Годуйко назначили четыре года, Ашихмину и Иванову – 3,5 года, а Зубкову – три. Условный испытательный срок для всех фигурантов дела составит три года, в течение которых они должны «поведением доказать свое исправление».

В преступную группу был привлечен и замкомандира первой вертолетной эскадрильи по инженерно-авиационной службе войсковой части, уголовное дело против которого было прекращено из-за его смерти.

Ранее россиянин расправился с любовницей и ее матерью и ушел на СВО.

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