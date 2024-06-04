Четверо российских военных украли 144 тонны авиатоплива из части

Псковский гарнизонный военный суд вынес приговор четверым военным, укравшим из части 144 тонны казенного авиационного топлива на сумму более 6,5 млн руб. Из приговора, с которым ознакомилась «Газета.Ru», следует, что осужденные распределили обязанности в схеме по хищению, а деньги с продажи украденного топлива должны были делить поровну.

Обвиняемые в суде полностью признали свою вину, а также возместили Минобороны РФ ущерб в размере 6,5 миллиона рублей. В связи с этим суд приговорил военных к наказанию в виде лишения свободы, но «без его реального отбывания» в тюрьме: Годуйко назначили четыре года, Ашихмину и Иванову – 3,5 года, а Зубкову – три. Условный испытательный срок для всех фигурантов дела составит три года, в течение которых они должны «поведением доказать свое исправление».

В преступную группу был привлечен и замкомандира первой вертолетной эскадрильи по инженерно-авиационной службе войсковой части, уголовное дело против которого было прекращено из-за его смерти.

Ранее россиянин расправился с любовницей и ее матерью и ушел на СВО.