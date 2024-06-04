«Бастионы» Черноморского флота ударили по ВСУ. Почему у Киева не получается им противостоять? Минобороны: расчеты «Бастионов» Черноморского флота ударили по объектам ВСУ

«Бастионы» Черноморского флота ударили по наземным целям ВСУ на Украине, которые были обнаружены во время боевого дежурства, заявили в Минобороны РФ. Что известно об этих береговых ракетных комплексах и их главном оружии, которому не может противодействовать противник, — рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота в ходе боевого дежурства нанесли удар по выявленным объектам ВСУ на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По всей видимости, в ударе принимали участие подразделения 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота с местом дислокации в Севастополе. Это соединение относится к Береговым войскам — роду сил ВМФ.

В состав бригады входят дивизионы с ракетными комплексами 3К60 «Бал» с противокорабельной ракетой Х-35, К300П «Бастион-П» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой «Яхонт» («Оникс»). К этому добавляется береговой противокорабельный комплекс шахтного базирования «Утес» с крылатыми ПКР П-35Б и 3М44 «Прогресс», а также 130-мм береговые самоходные пушки А-222 «Берег».

Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» разработан НПО (научно-производственным объединением) машиностроения (город Реутов). Система была принята на вооружение в 2010 году и стала одним из главных элементов эшелонированной береговой обороны РФ.

Из чего состоит «Бастион»?

«Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

В комплекс «Бастион-П» входят:

противокорабельная ракета П-800 «Оникс»/«Яхонт» в транспортно-пусковом контейнере;



самоходные пусковые установки;



машина боевого управления;



аппаратура информационно-технического сопряжения боевых средств БРК с головным командным пунктом;



автоматизированная система боевого управления БРК;



транспортно-заряжающие машины;



машины обеспечения боевого дежурства и ряд других систем.

Стандартный состав дивизиона К-300 «Бастион-П»: четыре самоходные пусковые установки с двумя транспортно-пусковыми контейнерами для ракет «Яхонт» (экипаж из трех человек); 1-2 машины боевого управления (БРК (экипаж из пяти человек); одна машина обеспечения боевого дежурства и четыре транспортно-заряжающие машины. Максимальный боекомплект комплекса — 24 противокорабельные ракеты.

Основные характеристики комплекса:

• дальность поражения — до 300 км (ракетами «Оникс»);

• максимальное удаление пусковой установки от берега — 200 км;

• развертывание из походного в боевое положение — до 5 мин.

В зоне поражения ракетных и артиллерийских комплексов Береговых войск ЧФ находится практически все Черное море.

Главное оружие «Бастиона» — ракета П-800 «Оникс» (экспортное наименование — «Яхонт»). Она представляет собой универсальную сверхзвуковую противокорабельную ракету среднего радиуса действия. Максимальная скорость — почти 900 м/сек. Длина ракеты — 8 метров, а стартовая масса – 3 тонны.

Что известно о главном оружии «Бастиона»

Дальность стрельбы «Оникса» — 300 км, а «Оникса-М» уже до 800 км. Высота полета изделия на конечном участке траектории — 10-15 метров. Масса боевой части ракеты — 300 кг.

Сверхзвуковая скорость «Оникса» существенно затрудняет поражение изделия зенитными ракетными системами и комплексами противника. Представители ВСУ неоднократно высказывали мнение, что имеющимися в их распоряжении в данный момент средствами ПВО они не способны сбивать ракеты П-800 «Оникс», поскольку эти изделия летят со скоростью более 3 тыс. км в час.

Что касается боевого применения БРК «Бастион-П» в ходе специальной военной операции, то 18 марта 2022 года расчеты комплекса впервые приняли участие в ударах по целям ВСУ. В ночь на 9 мая ракеты поразили аэродром в районе населенного пункты Арцыз в Одесской области. В результате удара было уничтожено шесть вертолетов Ми-24 и Ми-8. 20 июня на том же аэродроме уничтожили беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2. Противокорабельные ракеты поразили станцию управления и два БПЛА.

24 июня ракеты «Оникс» уничтожили стартовую позицию зенитной ракетной системы С-300 в Одесской области. Только за первые два месяца СВО расчеты БРК израсходовали несколько десятков ракет П-800 «Оникс» и успешно поразили большое число объектов противника. Последний раз «Бастионы», согласно подтвержденным данным, привлекались для обстрела объектов на территории Украины (в районе Одессы и Ильичевска Одесской области) в ночь с 19 на 20 июля 2023 года.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).