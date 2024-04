«Я возненавидел все человечество»: 30 лет без Курта Кобейна

Легенда рок-музыки Курт Кобейн родился в 1967 году в бедной американской семье. Он рос в разрушающемся промышленном городе, родители развелись, отец его бил. В 17 лет парень ушел из дома. Музыкант утверждал, что ему пришлось жить под мостом, что нашло отражение в песне Something in the Way. На самом деле Кобейн скитался по родственникам и знакомым и даже не закончил школу, зато с детства увлекался музыкой и игрой на гитаре.

Первую группу Кобейн основал подростком. Она называлась Fecal Matter и распалась, не дойдя до выступлений. Жизнь будущей звезды в то время вряд ли можно назвать успешной. Курт подрабатывал дворником, мойщиком посуды, уборщиком в отеле, много пил и принимал наркотики. Уже тогда он начал вслух размышлять о самоубийстве и заявлял, что не доживет до 30.

После 20 лет Кобейн пришел к созданию знаменитой Nirvana. Она стремительно взлетела, всего за несколько лет исполнитель стал мировой звездой и кумиром множества фанатов. Однако самого музыканта слава стала раздражать. Он начал нервничать перед концертами, по-прежнему принимал наркотики, ситуацию осложняли проблемы в личной жизни.

В 1994 году в возрасте 27 лет Кобейн покончил с собой. В его бумажнике нашли предсмертную записку.

«Постараюсь говорить словами простого парня… Я перестал получать удовольствие от музыки и больше не могу ее слушать и писать… У меня была хорошая жизнь… но с семи лет я возненавидел все человечество… Лучше вспыхнуть и сгореть дотла, чем медленно тлеть», — написал перед смертью Кобейн.