В ЕС обеспокоены из-за обсуждения Россией и США замороженных российских активов

FT: главы стран ЕС встревожены тем, что переговоры РФ и США затронули активы

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие европейские лидеры обеспокоены в связи с обсуждением на последних переговорах России и США темы замороженных российских активов в Европе. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Мерц и другие европейские лидеры, которые не были допущены к переговорам между США и Россией, были встревожены, обнаружив, что обсуждения напрямую касались российских суверенных активов, находящихся в Европе», — говорится в материале.

В пятницу, 5 декабря, немецкий канцлер прибудет в Брюссель, чтобы попытаться убедить руководство Бельгии поддержать «репарационный» кредит Украине в размере €165 млрд, используя замороженные активы РФ, хранящиеся на бельгийской территории.

Лидеры ЕС планируют обсудить эту инициативу в Брюсселе 18 декабря. Неспособность достичь соглашения может вынудить правительства стран ЕС использовать деньги налогоплательщиков на помощь Украине.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве продуктивные переговоры с президентом Владимиром Путиным. По их итогам у американской стороны сложилось впечатление, что Москва стремится к достижению мирного соглашения и выражает интерес к нормализации экономических отношений с Вашингтоном.

