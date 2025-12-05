На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили об атаке беспилотниками здания «Грозный-Сити» в Чечне

«Острожно, новости»: беспилотники атаковали комплекс «Грозный-Сити» в Чечне
В Чечне комплекс «Грозный-Сити» подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Кадр с поврежденным зданием опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на местные оппозиционные каналы.

Информации от официальных властей о происшествии пока не поступало. В Грозном объявили режим беспилотной опасности, в аэропорту города, а также в соседних Магасе и Владикавказе введен план «Ковер».

Российские расчеты противовоздушной обороны за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник самолетного типа. По данным министерства, девять дронов были сбиты над Самарской областью и столько же — над территорией Крыма. В Саратовской области перехватили восемь аппаратов, по семь — над Волгоградской и Ростовской областями. Еще один беспилотник уничтожили над Краснодарским краем.

В ночь на 5 декабря сообщалось, что над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края раздались взрывы на фоне атаки украинских дронов. В результате нападения портовая инфраструктура Темрюка получила повреждения.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

