Суд арестовал мужчину из Иркутской области за пропаганду агрессии против властей

СК: в Шереметьево задержали иркутянина за участие в экстремистской группе
В Иркутской области 39-летнего жителя города Шелехова арестовали на два месяца по обвинению в активном участии в экстремистском сообществе, направленном против правоохранительных органов. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

Мужчина пытался скрыться за границей, однако его задержали в аэропорту Шереметьево и доставили в следственный отдел.

Следствие установило, что в период с 2021 года по ноябрь 2025 года фигурант, обладая личным авторитетом среди криминально настроенных лиц, осуществлял организационную деятельность в составе запрещенной экстремистской организации. Он активно пропагандировал агрессию против представителей власти и правоохранителей, проводил собрания, на которых объяснял и оправдывал идеологию организации, а также вовлекал новых участников.

Противоправную деятельность подозреваемого выявили оперативники ГУ МВД, УФСБ и ГУФСИН по Иркутской области. Следователи допросили задержанного и предъявили ему обвинение; по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее защита обвиняемого в поиске экстремизма в интернете обратилась к Путину.

