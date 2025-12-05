Западные эксперты отметили прогресс России в применении морских дронов

ТАСС: в НАТО отметили прогресс РФ в разработке и применении безэкипажных дронов

Россия имеет определенный прогресс в разработке и применении безэкипажных дронов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на обзор Военного колледжа НАТО.

В обзоре отмечается, что ВС РФ впервые применили безэкипажные дроны 28 августа для атаки на корабль ВМС Украины «Симферополь» в устье Дуная, которая привела к его потоплению. Этот удар был не первой попыткой уничтожить один из новейших кораблей ВМС Украины, однако ранее он, получив повреждения, смог уйти в Одессу.

В документе подчеркивается, что Россия интерпретирует «меняющиеся глобальные обстоятельства» как сигнал к широкому внедрению роботизированных систем.

Аналитики НАТО считают, что безэкипажные катера могут быть использованы российской армии для изоляции прибрежной инфраструктуры Украины. Кроме того, их целями могут стать корабли, переданные Украине Великобританией, Францией, Швецией и США, находящиеся в акваториях Черного моря и рек Дунай и Днепр.

Ранее военный эксперт заявил, что Россия может лишить Украину выхода к Черному морю.