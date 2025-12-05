На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Западные эксперты отметили прогресс России в применении морских дронов

ТАСС: в НАТО отметили прогресс РФ в разработке и применении безэкипажных дронов
true
true
true
close
Кингисеппский машиностроительный завод/ВКонтакте

Россия имеет определенный прогресс в разработке и применении безэкипажных дронов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на обзор Военного колледжа НАТО.

В обзоре отмечается, что ВС РФ впервые применили безэкипажные дроны 28 августа для атаки на корабль ВМС Украины «Симферополь» в устье Дуная, которая привела к его потоплению. Этот удар был не первой попыткой уничтожить один из новейших кораблей ВМС Украины, однако ранее он, получив повреждения, смог уйти в Одессу.

В документе подчеркивается, что Россия интерпретирует «меняющиеся глобальные обстоятельства» как сигнал к широкому внедрению роботизированных систем.

Аналитики НАТО считают, что безэкипажные катера могут быть использованы российской армии для изоляции прибрежной инфраструктуры Украины. Кроме того, их целями могут стать корабли, переданные Украине Великобританией, Францией, Швецией и США, находящиеся в акваториях Черного моря и рек Дунай и Днепр.

Ранее военный эксперт заявил, что Россия может лишить Украину выхода к Черному морю.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами