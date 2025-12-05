В трех российских аэропортах сняли ограничения

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса сняли ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Представитель Росавиации уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Полеты были приостановлены в этих аэропортах примерно с 06:20 (мск) 5 декабря.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.