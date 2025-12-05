Россиян предупредили о возможном подорожании ремонта

Цены на ремонт в России могут вырасти в случае принятия инициативы, позволяющей направлять на эти цели материнский капитал. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Инициатива дает возможность быстро улучшить жилищные условия, особенно после покупки квартиры в новостройке или на вторичном рынке, где требуется капитальный ремонт. Но рост спроса, обеспеченного государственными средствами (маткапиталом), может привести к инфляции цен в строительной и ремонтной сфере. Появляется высокий риск появления фирм-однодневок, предлагающих обналичить маткапитал под видом ремонта, что может привести к потере средств для семьи», — отметил Трепольский.

По его словам, для государства плюсом станет стимулирование строительной отрасли и рынка отделочных материалов, создание новых рабочих мест в сфере ремонта и строительства. Минусом эксперт назвал отвлечение средств от более капиталоемких целей маткапитала (например, покупка нового жилья), что может замедлить рост жилищного строительства. Среди рисков финансист выделил нецелевое использование маткапитала, которое может произойти, — есть сложность контроля за фактическим выполнением работ, что может привести к расходованию государственных средств без реального улучшения жилищных условий.

Депутаты фракции «Новые люди» 30 октября внесли в правительство законопроект, который предлагает разрешить россиянам направлять маткапитал на ремонт жилья.

Ранее в Госдуме заявили, что неиспользованная часть средств материнского капитала будет проиндексирована на 6,8% с 1 февраля 2026 года.