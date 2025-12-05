На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мантуров рассказал о планах совместного «покорения» космоса Россией и Индией

Мантуров: Россия готова поделиться с Индией наработками в космической сфере
Владислав Воднев/РИА Новости

Россия и Индия нацелены на активное сотрудничество в авиационно-космической области. Это затронет как спутниковые группировки, так и другие программы, в том числе – по подготовке индийских космонавтов. У Москвы сегодня нет никаких ограничений по предоставлению своих наработок одному из основных партнеров, рассказал RT вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, страны уже обсуждали возможные пути совместного развития в области гражданской части авиационно-космической сферы, так как обе стороны заинтересованы в этом вопросе. В том числе речь идет об использовании наземной инфраструктуры спутниковых группировок, объединении технологий российского ГЛОНАСС и индийского NavIC.

Мантуров также напомнил, что у России уже есть опыт в подготовке индийских космонавтов.

«В данной сфере у нас компетенции позволяют делиться своими наработками, — подчеркнул вице-премьер. — С учетом привилегированного сотрудничества с Индией у нас в этой сфере нет ограничений по предоставлению тех научно-технологических решений, которые позволят индийским коллегам быстрее реализовать свою программу».

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого он встретился с премьер-министром Нарендрой Моди и примет участие в российско-индийском бизнес-форуме. В интервью индийским журналистам глава государства заявил, что у двух стран есть масштабный план сотрудничества на будущее – помимо космической сферы, в том числе исследований космоса, это также технологическая отрасль и ядерная энергетика.

Ранее глава Сбербанка дал прогноз о долгосрочном партнерстве России и Индии.

