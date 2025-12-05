На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Киев подтвердил появление неизвестных дронов у самолета Зеленского

Представитель ОП Литвин подтвердил сообщения о преследовавших Зеленского дронах
true
true
true
close
Louisa Gouliamaki/Reuters

Борт президента Украины Владимира Зеленского в Ирландии преследовали неизвестные дроны. Это подтвердил представитель офиса главы государства Дмитрий Литвин, пишет издание «РБК-Украина».

«За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным, действительно были такие дроны», — сказал он.

По словам Литвина, этот инцидент не привел к пересмотру программы визита украинского главы в Ирландию.

Накануне ирландское издание Journal со ссылкой на источники в силовых ведомствах писало, что самолет Зеленского сопровождали четыре неизвестных беспилотника.

Инцидент произошел 1 декабря. Беспилотные аппараты взлетели к северо-востоку от ирландской столицы, пролетели рядом с самолетом, а затем зависли над кораблем ВМС Ирландии, который был скрытно размещен в море в связи с визитом.

2 декабря аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предположил, что Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Он также допустил, что в Ирландии могут совершить провокацию против Зеленского с целью продолжения конфликта на Украине.

Ранее в ФРГ опубликовали расшифровку разговора лидеров ЕС с Зеленским о недоверии США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами