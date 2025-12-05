На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные зачищают Волчанск от ВСУ

Минобороны РФ: штурмовики «Севера» зачищают Волчанск от разрозненных групп ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Штурмовики группировки «Север» зачищают от разрозненных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) пригороды взятого под контроль Волчанска. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса «Севера» выполняют задачи по ликвидации разрозненных групп противника на территориях пригорода, частных секторов и прилегающих лесополос к населенному пункту», — сказали в российском оборонном ведомстве.

Там отметили, что российские штурмовики действуют во взаимодействии с расчетами войск беспилотных систем, корректирующих их действия с воздуха.

В Минобороны указали, что во время продвижения обнаруженные остатки украинских военнослужащих были блокированы и взяты в плен.

Там добавили, что разрозненные группы ВСУ, которые утратили управление и боеспособность, вынуждены отступать или сдаваться в плен. Это создает условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск «Север» на Харьковском направлении.

3 декабря сообщалось, что российские саперы проводят разминирование освобожденного Волчанска.

Ранее было названо число освобожденных ВС России с начала года населенных пунктов.

