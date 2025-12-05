Над Россией сбили 41 украинский беспилотник. Военная операция, день 1381-й

Москва ждет реакции из Вашингтона на встречу Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Встреча американской и украинской делегаций завершилась в Майами, сообщил украинский телеканал «Общественное».
Дания в 2026 году планирует отправить Киеву военную помощь на сумму почти в два раза меньше, чем в этом году, и сократить ее до $156 млн долларов к 2028 году, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.
БПЛА атаковали комплекс небоскребов «Грозный-Сити» в Чечне, сообщает канал «Осторожно, новости». В Грозном объявлена беспилотная опасность.
Режим опасности БПЛА отменили в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз должен разработать собственный план урегулирования конфликта на Украине и перестать ориентироваться исключительно на инициативы США.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Махачкалы, сообщает Росавиация.
🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский БПЛА.
▪️девять БПЛА сбито над территорией Самарской области
▪️девять БПЛА — над территорией Республики Крым
▪️восемь БПЛА — над территорией Саратовской области
▪️семь БПЛА — над территорией Волгоградской области
▪️семь БПЛА — над территорией Ростовской области
▪️один БПЛА — над территорией Краснодарского края