На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над Россией сбили 41 украинский беспилотник. Военная операция, день 1381-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1381-й день
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости
Российские силы ПВО ночью уничтожили 41 украинский ударный беспилотник, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, над Самарской областью и в районе республики Крым сбили по девять беспилотников. В Саратовской области нейтрализовали восемь БПЛА, по семь — над Волгоградской и Ростовской областями, еще один беспилотник ликвидирован в Краснодарском крае. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:42

Москва ждет реакции из Вашингтона на встречу Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

8:37

Встреча американской и украинской делегаций завершилась в Майами, сообщил украинский телеканал «Общественное».

8:24

Дания в 2026 году планирует отправить Киеву военную помощь на сумму почти в два раза меньше, чем в этом году, и сократить ее до $156 млн долларов к 2028 году, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.

8:19

БПЛА атаковали комплекс небоскребов «Грозный-Сити» в Чечне, сообщает канал «Осторожно, новости». В Грозном объявлена беспилотная опасность.

8:16

Режим опасности БПЛА отменили в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

8:14

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз должен разработать собственный план урегулирования конфликта на Украине и перестать ориентироваться исключительно на инициативы США.

8:10

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Махачкалы, сообщает Росавиация.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский БПЛА.

▪️девять БПЛА сбито над территорией Самарской области

▪️девять БПЛА — над территорией Республики Крым

▪️восемь БПЛА — над территорией Саратовской области

▪️семь БПЛА — над территорией Волгоградской области

▪️семь БПЛА — над территорией Ростовской области

▪️один БПЛА — над территорией Краснодарского края

8:00

Сегодня 1381-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Фуры везут инфляцию: товары в России подорожают в 2026 году из-за перевозок
Товары в России подорожают на 5% из-за регуляторных нововведений в перевозках
«Готова на все за «робаксы». Как детская онлайн-игра Roblox превратилась в огромную порностудию
Психолог Орлова: родителю нельзя ругать ребенка, узнав о домогательстве в Roblox
Суд ограничил доступ к сайту с инструкциями «как не идти в армию»
МВД предупредило о новом способе вовлечения подростков в мошенничество
Стало известно о завершении встречи делегаций США и Украины в Майами
В Европе захотели создать собственный план по миру на Украине в противовес США
Военный эксперт рассказал о возросшей активности ВСУ в районе Красного Лимана
Новости и материалы
Звезда НХЛ стал восьмым из России, набравшим 900 очков
Матвиенко рассказала об актуальности подвига Красной армии при обороне Москвы
«Напряжение растет»: Госдуму озаботило раздражение россиян блокировкой WhatsApp
Полицейские пресекли крупное мошенничество с деньгами военнослужащих СВО
В России упали продажи автомобилей с пробегом
Врач рассказала, в какое время суток нужно делать тест на беременность
Названа неочевидная причина, которая поможет снизить цены в России
«Она путается»: в Туле семья купила квартиру и получила иск от хозяйки по «схеме Долиной»
«Я не открывал шампанское, когда FIS отстранила россиян»: Клебо о допуске России к турнирам
«Полетят легальные сервисы»: раскрыты последствия усиления блокировки VPN
В России допустили, что в ВСУ будут самостоятельно принимать «мирные соглашения»
СМИ сообщили об атаке беспилотниками здания «Грозный-Сити» в Чечне
Военный эксперт заявил, что российские военные оттеснили ВСУ западнее Часова Яра
В аэропорту Махачкалы ввели ограничения
Экс-премьер Британии запустила шоу, пообещав бороться с «глубинным государством»
Россиянам рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет
Вещество из кофе поможет вылечить болезнь Альцгеймера, выяснили ученые
Глава МИД Австрии назвала два ключевых условия для мира на Украине
Все новости
Британия может передать Украине активы России на миллиарды долларов
«Бельгия не будет нести риски самостоятельно». Брюссель назвал условия изъятия замороженных активов РФ
Парламент Бельгии аплодисментами встретил отказ премьера изымать активы России
«Еще пригодится»: когда привычка хранить вещи становится опасной
Теперь вы знаете
5 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 5 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Умер актер, сыгравший Шан Цзуна в Mortal Kombat
Первые жертвы Бермудского треугольника: как пять самолетов США бесследно исчезли в полете
Пять американских торпедоносцев бесследно исчезли в Бермудском треугольнике 80 лет назад
12 лучших фильмов Жан-Люка Годара – одного из важнейших режиссеров в истории
Израиль может выслать тысячи беженцев с Украины. Если до конца месяца Нетаньяху не продлит их статус
Haaretz: более 20 тысяч украинских беженцев под угрозой депортации из Израиля
«Удар во время гимна России». Мизулина обвинила ВСУ в подготовке теракта на концерте Shaman
Мизулина заявила, что ВСУ хотели нанести ракетный удар во время концерта Shaman
«В синяках, исхудавший до анорексии»: в рехабах Подмосковья издевались над постояльцами
В Подмосковье задержали восьмерых сотрудников двух рехабов
Кадры решают: как обновленная служба занятости помогает бизнесу
Работодатели стали ключевыми партнерами кадровых центров «Работа России»
Российская косметика вышла на новый уровень. Как отечественные компании заменяют зарубежные бренды
Количество производителей косметики в России увеличилось вдвое за три года
Топ-10 новогодних елок 2025–2026: куда сходить с детьми в Москве
Какое новогоднее представление выбрать в 2025/2026 году: афиша, цены на билеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами