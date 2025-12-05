На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рекомендовали заложить 10% на непредвиденные траты к Новому году

Дайнеко посоветовала заложить 10% на непредвиденные траты к Новому году
Sepp photography/Shutterstock/FOTODOM

В новогодний бюджет рекомендуется заложить 5–10% на непредвиденные траты — это поможет избежать ухода «в минус», сказала «Газете.Ru» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«При дефиците средств стоит пересмотреть планы и оптимизировать расходы: время до праздников позволяет сравнить цены, воспользоваться программами лояльности и дождаться реальных скидок. Не следует отступать от заранее составленного списка покупок к праздникам и покупать товары только из-за яркой акции. Если что-то кажется «нужным прямо сейчас», лучше сделать паузу — оптимальный срок «охлаждения» составляет сутки. За это время можно трезво оценить свои возможности и необходимость покупки. Иногда достаточно выйти из магазина, чтобы желание купить товар исчезло», — отметила Дайнеко.

По ее словам, при выборе подарков и товаров для дома стоит сравнивать предложения разных продавцов. Дайнеко подчеркнула, что скидка не всегда означает выгоду: перед распродажами цены могут искусственно завышать. Перед шопингом полезно провести ревизию дома — порой праздничный образ не требует новых туфель, а коробки с прошлогодними украшениями давно переполнены, уверена Дайнеко.

Перед оплатой она посоветовала еще раз проверить корзину товаров: мелочи, «прилипшие» по дороге, незаметно увеличивают итоговый чек.

Ранее россияне рассказали, что подарят близким на Новый год.

