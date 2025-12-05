На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал, что Россия отстаивает вместе с Индией

Путин: РФ и Индия вместе отстаивают принципы равноправия на международной арене
Александр Казаков/РИА Новости

Россия и Индия вместе отстаивают принципы равноправия, взаимного уважения и сотрудничества народов на международной арене. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава российского государства 5 декабря посетил мемориал Махатмы Ганди. Он возложил венок и почтил память индийского политика. Также президент России оставил запись в книге почетных гостей. Путин написал, что Ганди внес неоценимый вклад в дело мира на всей планете.

«В письмах Льву Толстому он много рассуждал о будущем мира — свободном от диктата, гегемонии, основанном на принципах равноправия, взаимного уважения и сотрудничества народов. Именно эти принципы и ценности Россия и Индия сегодня вместе отстаивают», — написал он.

5 декабря Владимир Путин приехал в президентский дворец в Нью-Дели на официальную встречу в рамках государственного визита в Индию.

4 декабря Моди прибыл с кортежем на авиабазу индийских ВВС Палам, чтобы лично встретить Путина. До этого в правительстве Индии рассказали, что готовность премьера встретить российского главу — редкий жест.

Ранее к приезду Путина в Нью-Дели сформировали пятислойную систему безопасности.

