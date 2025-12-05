На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дубль Малкина помог «Питтсбургу» победить «Тампу» в матче НХЛ

Дубль и передача Малкина позволили «Питтсбургу» обыграть «Тампу» в НХЛ
Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий Евгений Малкин «Питтсбург Пингвинз» оформил дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в ночь на 5 декабря на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе, завершилась со счетом 4:3. Малкин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

В составе «Тампы» один гол забросил Никита Кучеров. Его второй гол в конце третьего периода был отменен после видеопросмотра.

На счету Малкина 26 (6+20) очков в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он поднялся на третье место гонки бомбардиров сезона НХЛ среди россиян, сравнявшись с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, опередив при этом капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, у которого 25 очков.

Лидером этого списка является нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (32), на второй позиции расположился Кирилл Капризов (31) из «Миннесоты Уайлд».

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Российский форвард стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

Ранее Артемий Панарин преодолел рубеж в 900 очков в НХЛ.

