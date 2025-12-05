В России предложили лишать прав за незаконное использование знака «Инвалид»

В Госдуме предложили ужесточить наказание за незаконное использование знака «Инвалид» на автомобиле. Автором инициативы выступил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Не должны настоящие инвалиды и перевозящие их близкие колесить вокруг соцобъектов в поисках свободных парковочных мест, пока те заняты самозванцами! Если действующие санкции для таких мошенников не эффективны, их нужно повышать», — заявил Нилов в своем Telegram-канале.

Законопроектом предлагается прописать в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) повышенную административную ответственность за повторное незаконное использование знака «Инвалид» на транспортном средстве вплоть до лишения водительских прав на срок до трех месяцев.

До этого Ярослав Нилов заявил, что в Госдуму внесут законопроект, которым предлагается ввести ответственность для должностных лиц за незаконные штрафы для водителей по фото- и видеоматериалам.

Проектом предусматривается штраф в размере выписанного водителю, но не менее пяти тысяч рублей для инспекторов за вынесение постановлений, если по фото- и видеоматериалам очевидно, что нарушение водитель не совершал. Например, когда камера фиксирует чужую машину, автомобиль едет на эвакуаторе или нарушение вызвано тенью от машины.

Ранее выяснилось, что грозит россиянам, которые дают ребенку «порулить» машиной.